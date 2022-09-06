內地順豐承諾無送貨上門賠5元紅包 網民：先賠寄失的過萬元iPhone吧

內地不時有網民投訴，明明要求速遞公司送貨上門，速遞員卻沒有事先通知就將包裹放在速遞站或者智能櫃，要求客人自行落樓取貨。順豐速運昨日宣布，即日起在全國50個主要大中城市推出「派件不上門，承諾必賠付」服務，若速遞員未經收件人同意而不上門派件，經核實後會向收件人賠償5元(人民幣，下同)紅包，供下次寄件使用，而此服務未來會逐步擴展至更多城市。

網民：5元紅包下次寄件用 變相拉客

有網民質疑，「全國50城，四五線城市還扔驛站是吧」。有四川網民就指出，「我們這邊順豐就沒上過門，直接就放快遞點讓你自己去拿，讓上門，寄快遞要他命一樣，讓我們帶出去到快遞點」。還有網民認為，「五塊錢寄件券，可能是順豐的一種行銷手段，有券了需要寄件就會想到順豐這個意思吧」、「變相拉攬客戶。真是個人才」，並「挑機」指「敢不敢賠現金」。也有網民認為，「必須支持，要對不打招呼直接將快遞放在驛站的菜鳥系給予反面教材警示」，並抱怨「中通、申通快遞投訴電話都打了好多好多次，終於是上門了，只不過不打電話(通知到貨)了，直接放我家門口」。

不過，還有網民要求，「把人家一萬多的手機賠了吧」。