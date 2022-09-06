內地順豐承諾無送貨上門賠5元紅包 網民：先賠寄失的過萬元iPhone吧

內地不時有網民投訴，明明要求速遞公司送貨上門，速遞員卻沒有事先通知就將包裹放在速遞站或者智能櫃，要求客人自行落樓取貨。順豐速運昨日宣布，即日起在全國50個主要大中城市推出「派件不上門，承諾必賠付」服務，若速遞員未經收件人同意而不上門派件，經核實後會向收件人賠償5元(人民幣，下同)紅包，供下次寄件使用，而此服務未來會逐步擴展至更多城市。
網民：5元紅包下次寄件用 變相拉客
有網民質疑，「全國50城，四五線城市還扔驛站是吧」。有四川網民就指出，「我們這邊順豐就沒上過門，直接就放快遞點讓你自己去拿，讓上門，寄快遞要他命一樣，讓我們帶出去到快遞點」。還有網民認為，「五塊錢寄件券，可能是順豐的一種行銷手段，有券了需要寄件就會想到順豐這個意思吧」、「變相拉攬客戶。真是個人才」，並「挑機」指「敢不敢賠現金」。也有網民認為，「必須支持，要對不打招呼直接將快遞放在驛站的菜鳥系給予反面教材警示」，並抱怨「中通、申通快遞投訴電話都打了好多好多次，終於是上門了，只不過不打電話(通知到貨)了，直接放我家門口」。
不過，還有網民要求，「把人家一萬多的手機賠了吧」。
深圳婦iPhone13 Pro Max遭順豐「寄失」
內地傳媒報道，深圳夏女士今年3月底花11,000元買了一部iPhone13 Pro Max，全新未拆封，透過順豐寄給居於江蘇蘇州的家人。由於當時深圳有疫情，速遞員不上門收件，夏女士自行包裝好後送到順豐站，「當時(快遞)小哥問我是甚麼東西，我說是手機，全新的」。
江蘇蘇州剛好在4月1日出現疫情，被封控近一個月，物流更新就一直停在4月1日「蘇州常熟中轉場發往昆山中轉場」。夏女士指，當地物流5月6日已恢復正常，但自己打電話去追問貨物下落時，對方強調仍因疫情封控無法派送，直到5月中還是同一個答案。夏女士認為事有蹊蹺，強硬追問，「然後他們說這個件找不到了，他們現在在幫忙找，反反覆覆說了三四次，最後告訴我這個東西找不到了，然後就走理賠」。
事主疑涉事iPhone遭順豐職員「私吞」
然而，夏女士下單使用寄件服務時，沒有看清楚就使用了「2元保價」服務，即一旦順豐寄失貨件，將按相關聲明價值和損失比例賠償，而「2元保價」為「聲明價值500元至1,000元」，順豐方面遂表示只會賠1,000元。夏女士不同意，更萬沒想到，一查之下就發現「不見了」的手機在5月28日被激活。夏女士懷疑相關順豐站有工作人員偷去涉事手機，再與相關負責人勾結，讓公司以賠償1,000元了事。
過萬元iPhone 順豐稱只可賠2500元
順豐方面表示，目前仍在核查處理此事，未找到相關責任人員，強調根據保價賠付，無可能賠償11,000元，最多只可賠償2,500元。夏女士表示無法接受。
有內地傳媒在企業信息查詢平台「天眼查」發現，順豐有數百條法律訴訟信息，其中運輸合同糾紛、服務合同糾紛、財產損害賠償糾紛等，佔總數近一半。