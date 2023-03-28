內地領導人換屆兩周 馬雲外遊1年終回國

阿里巴巴(9988)創辦人馬雲回國！本月全國兩會閉幕後，據外電指，身在海外逾1年的馬雲獲內地政府邀請回國，以展示對商界的支持，惟遭他以已從阿里及螞蟻集團退下來而拒絕，並稱將專注研究農業技術。報道曝光不久，內地傳媒及阿里巴巴旗下的《南華早報》火速替其澄清，披露馬雲已返回內地，昨更到訪其有份創辦的杭州雲谷學校與師生見面。

阿里巴巴昨高開1.2%，見86.35元，反反覆覆低見83.8元，至中午收市前抽升，及後報道指馬雲已回國後，股價更飆升5.5%或4.65元，報89.95元，倘以全日最低位更爆升7.3%，至尾市走低0.06%，收報85.25元，成交86.9億元。《南華早報》除報道馬雲已回到內地外，又指他近日更曾來香港與朋友見面，及參觀巴塞爾藝術展(Art Basel)。

現處杭州並參觀雲谷教育 大談ChatGPT

至於「雲谷教育」在社交平台圖文片並茂證實馬雲現處杭州並參觀學校，與校方討論教育問題和ChatGPT技術等。馬雲指出雖然ChatGPT這類人工智能技術為教育帶來挑戰，但要學會用人工智能解決問題，而並非受其控制；又指進入數碼時代，是創造力和想像力的競爭，亦是獨立思考的競爭。然而，上周日馬雲已回杭州的短片在內地瘋傳，當時他在一架豐田小巴內，不時與身邊的人交談，並試圖用手擋住臉部以避免被拍攝。據內地傳媒指，同車包括阿里巴巴主席兼首席執行官張勇及螞蟻執行副總裁邵曉鋒。另外，市場上周亦一度傳出新任國家總理李強到訪騰訊控股(700)總部的相片，被解讀為當局對科技企業釋出善意，帶動騰訊股價當日急升8.2%。