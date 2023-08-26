內地餐廳以「渣男土豆」當菜名吸引顧客　被法院裁定「有違公序良俗」罰款2萬

餐廳用「渣男」一詞當菜名，被監管局開罰。(圖／翻攝北京青年報）

餐廳經營時，常會利用各種新奇有趣的菜名，吸引消費者的注意力，不過內地一間餐廳，因為將菜名取作「渣男土豆」，遭到市場監管局開罰2萬元人民幣。

法院：渣男字眼譁眾取寵

根據上海鐵路運輸法院消息，該間餐廳在廣告牌上，使用「渣男」「渣男土豆」「ZHANAN MEIYOU HAOXIACHANG（渣男沒有好下場）」等文字招攬顧客，遭市場監管局認為該廣告涉嫌違法，命令餐廳更正，並處以罰款2萬元人民幣。

不過餐廳認為，菜品名稱與其菜餚外觀非常匹配，具有創意，且廣告牌上的文字意為「消滅渣男」，顧客可以透過品嘗菜餚，讓心情變好，所以廣告內容是倡導社會良好風尚，並非違法，於是請求撤銷該處罰決定。

不過法院審理後，判斷廣告應當真實、合法，以健康的表現形式表達內容，招牌上的「渣男」等文字，雖然目的在於引起消費者的關注，但是該詞彙是主要指那些對待感情不專一的男人，存在譁眾取寵以吸引眼球之嫌，有違公序良俗。

此外，根據《廣告法》規定，若有違反上述禁止情形的廣告，廣告主應被處二十萬元以上一百萬元以下的罰款，但鑑於餐廳在案發後，及時主動拆除爭議菜品廣告立牌、修改菜品名稱並主動提供證據材料，監管局的開罰金額裁量適當，因此駁回該公司的訴訟請求。

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