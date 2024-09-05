內地餐廳老闆偷拍女學生　輿論鬧大反咬：偷看手機違法

對話曝光

事後有人將手機對話紀錄發到網路曝光，引起輿論熱議，老闆娘還替丈夫道歉，「我老公他們幾個男人在群裡說了很過分的話我不否認，三十多歲的成年男人聊點騷話也屬於正常，店裡很多人都了解他不是那種人，希望可以諒解下」。

不過老闆本人似乎不以為意，之後又在群組裡表示愛看美女是男人天性，他只是看看，並沒有做出非分之舉，「我店裡的員工也是年輕貌美，在我店裡做了很長時間了，我要是真有那麼不堪，人家也不會做那麼久」。並表示事發後自己遭到網路霸凌，「未經允許偷看聊天紀錄並拍照轉發已經對我造成困擾，我也準備報警處理」，甚至還有要槓到底的意思，「歡迎噴子來抹黑，出發海澄派出所，我一定要追究到底，看你還要不要讀書了」。