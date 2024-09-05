內地餐廳老闆偷拍女學生　輿論鬧大反咬：偷看手機違法

內地福建省最近發生偷拍案，漳州1家螺螄粉餐館老闆偷拍用餐女學生照片，還在微信群組裡稱女學生「打扮非常騷」， 對話紀錄曝光後，老闆反咬偷拍手機畫面者違法，但也表示已道歉，餐館將轉讓。
綜合內媒報道，該螺螄粉餐館老闆透過監視器畫面偷拍女學生，不僅將照片傳到私人微信群組，還留言「店裡來了4個打扮非常騷的女孩子。目測讀初中」、「屁股都露出來了」、「準備被X嗎」，對話不堪入目。
對話曝光
事後有人將手機對話紀錄發到網路曝光，引起輿論熱議，老闆娘還替丈夫道歉，「我老公他們幾個男人在群裡說了很過分的話我不否認，三十多歲的成年男人聊點騷話也屬於正常，店裡很多人都了解他不是那種人，希望可以諒解下」。
不過老闆本人似乎不以為意，之後又在群組裡表示愛看美女是男人天性，他只是看看，並沒有做出非分之舉，「我店裡的員工也是年輕貌美，在我店裡做了很長時間了，我要是真有那麼不堪，人家也不會做那麼久」。並表示事發後自己遭到網路霸凌，「未經允許偷看聊天紀錄並拍照轉發已經對我造成困擾，我也準備報警處理」，甚至還有要槓到底的意思，「歡迎噴子來抹黑，出發海澄派出所，我一定要追究到底，看你還要不要讀書了」。
之後有網友透露，餐館老闆表示可以對被偷拍的女學生道歉，這件事也讓老闆的家人受到影響，不少為女學生打抱不平的網友，更是直接打爆餐館電話，他希望網友放過他家人，後續將轉讓店鋪不再營業。
消息曝光後，許多網友都感到不可思議，紛紛留言抨擊，「不是一家人，不進一家門」、「他老婆還護著他」、「道歉如果有用的話，要警察做什麼」、「這個時候想起來自己還有家人了」、「被曝光了想起來說對不起了」、「被影響了家人朋友才道歉，不是因為認識到錯誤才道歉」。
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