內地首間小龍蝦學院專學煮蝦　院長：學生就業率100%(有片)

小龍蝦是內地很受歡迎的美食，而被稱為「小龍蝦之鄉」的湖北省潛江就有全國首間小龍蝦專業學院，學生將要學燒蝦、刀工、麵點，甚至英文都是必修，但誇張的是，畢業學生的就業率是100%，首年平均每月薪酬有逾7,000元人民幣(下同)，師傅級更可達月薪9,000元，還有人是自己開店賺錢。
內地《九派新聞》報道，潛江龍蝦產業學院於2017年開辦，課程為為3年制，每一班30個人，每年學費5,000元。學院院長徐健耕說，不管是基礎的刀功、顛勺、翻鍋，還是涼菜、熱菜、面點，基本八大菜系，學生都要學。他說，現在正值小龍蝦季節，大一學生在學校學習，油燜十三香蒜蓉清蒸，數十種料理方法都要會；大二學生去潛江龍蝦城的知名龍蝦連鎖店跟崗學習；大三學生已經進入到實習階段，優秀學生甚至已經拿到offer，準備入職。
年輕學生冀學成後開店
學院院長徐健耕指，畢業頒發的證書包括普通專科畢業證。有畢業生遠赴新加坡，從事小龍蝦的烹飪工作，馬來西亞人劉慧菖特意到這里學習小龍蝦的100種做法再回國開店，他說：「我們的學生就沒有找不到工作的」。徐健耕又說，只有真的熱愛烹飪、吃得起苦的人，才能在這個行業有所發展。但強調，對於沒那麽缺錢的學生來說，這是一份「神仙工作」，他續說，熟練的燒蝦師傅一般在4月到11月的旺季忙碌，可以掙到十幾萬元，剩下的4個月裡，如果缺錢，可以在店里燒別的菜繼續上班，如果不缺錢，可以直接休假。報道訪問幾名年輕學生，他們都不約而同地表示，希望耐來自己開店。讀者對這間學院，又有沒有興趣呢？