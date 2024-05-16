內地首間小龍蝦學院專學煮蝦　院長：學生就業率100%(有片)

小龍蝦是內地很受歡迎的美食，而被稱為「小龍蝦之鄉」的湖北省潛江就有全國首間小龍蝦專業學院，學生將要學燒蝦、刀工、麵點，甚至英文都是必修，但誇張的是，畢業學生的就業率是100%，首年平均每月薪酬有逾7,000元人民幣(下同)，師傅級更可達月薪9,000元，還有人是自己開店賺錢。

內地《九派新聞》報道，潛江龍蝦產業學院於2017年開辦，課程為為3年制，每一班30個人，每年學費5,000元。學院院長徐健耕說，不管是基礎的刀功、顛勺、翻鍋，還是涼菜、熱菜、面點，基本八大菜系，學生都要學。他說，現在正值小龍蝦季節，大一學生在學校學習，油燜十三香蒜蓉清蒸，數十種料理方法都要會；大二學生去潛江龍蝦城的知名龍蝦連鎖店跟崗學習；大三學生已經進入到實習階段，優秀學生甚至已經拿到offer，準備入職。