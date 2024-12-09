內地高中班主任刁難學生被家長投訴 沒有醫院證明不能上廁所（示意圖／pixabay）

內地山東聊城一所高中班主任，日前被家長投訴刻意刁難，不讓其兒子晚自習上廁所，想去得先開醫院證明，引發輿論譁然。對此當地教育局回應，沒有這項規定，會跟校方反映此事。

晚自習時間長達近2小時 班主任不讓學生上廁所

據《觀察者網》報道，山東聊城柳女士（化姓）4日向記者反映，其15歲兒子因這幾天感冒，於是交代孩子一定要多喝水，不料晚自習時間長達近2小時，該班班主任竟不讓學生上廁所。

柳女士表示孩子因憋尿時間太長，晚飯也不敢喝湯，她去找班主任溝通，卻遭對方駁斥「別的孩子怎麼不去」，甚至要求得先開醫院證明，柳女士當下十分詫異，反問對方「去廁所能開什麼證明？老師說不跑操得有醫院證明，上廁所也得有證明」。

柳女士與班主任交涉兩次未果，轉而向媒體投訴「她（班主任）是針對我孩子，堅持沒去開證明」，甚至以學校規定為由，讓孩子罰站了一節課，然向校方求證，學校工作人員表示沒有這種規定，「這是老師的個人行為」。