內地高中班主任刁難學生被家長投訴　沒有醫院證明不能上廁所

內地山東聊城一所高中班主任，日前被家長投訴刻意刁難，不讓其兒子晚自習上廁所，想去得先開醫院證明，引發輿論譁然。對此當地教育局回應，沒有這項規定，會跟校方反映此事。
晚自習時間長達近2小時 班主任不讓學生上廁所
據《觀察者網》報道，山東聊城柳女士（化姓）4日向記者反映，其15歲兒子因這幾天感冒，於是交代孩子一定要多喝水，不料晚自習時間長達近2小時，該班班主任竟不讓學生上廁所。
柳女士表示孩子因憋尿時間太長，晚飯也不敢喝湯，她去找班主任溝通，卻遭對方駁斥「別的孩子怎麼不去」，甚至要求得先開醫院證明，柳女士當下十分詫異，反問對方「去廁所能開什麼證明？老師說不跑操得有醫院證明，上廁所也得有證明」。
柳女士與班主任交涉兩次未果，轉而向媒體投訴「她（班主任）是針對我孩子，堅持沒去開證明」，甚至以學校規定為由，讓孩子罰站了一節課，然向校方求證，學校工作人員表示沒有這種規定，「這是老師的個人行為」。
晚自習時間長達近2小時 班主任不讓學生上廁所
記者聯繫聊城市教育局，一名工作人員表示，「教育局肯定沒有這樣的規定，會跟學校反映此事。原來是有家長反映晚上上廁所的問題，還有家長反映不讓學生抬頭，這都不是學校檢查的那種，不是納入班裡考核的內容」。
相關新聞一度登上內地網絡熱搜，網友紛紛留言痛批，「建議開除這些胡作非為的老師，明目張膽定制壞規矩」、「孩子上的是學，不是監獄」、「奧斯維辛集中營也不帶這樣的吧」、「把作出這種行為的老師姓名單位，公佈出來」。
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