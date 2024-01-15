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中國
2024-01-15 14:20:00

內地高中生疑被前女友羞辱墜河　搜救36日終尋獲拒家屬看遺體

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死者張姓男孩就讀高三。

內地江蘇灌雲縣2023年12月9日凌晨，一名18歲張姓男孩在當地一處大橋墜河後失聯，2024年1月14日上午11時56分，救難人員終於在36天後找到男孩。據傳，男孩和女友分手後遭對方欺凌，墜河前還在和好友聊天。綜合內媒報導，死者張姓男孩就讀高三，於2023年12月9日凌晨墜河後，先後有40多組救難人員下水尋找，但都沒有尋獲，其中一組救難隊負責人表示，事發水域是一處主要航道，使搜救難度大為增加。同年12月30日，有參與水下搜索的救難人員在社交平台發文「道歉」，稱他們已將搜索範圍擴大到80公里，仍沒有找到張姓男孩蹤影。

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江蘇省灌雲市官方宣布已尋獲墜河的張姓男孩遺體。（圖／翻攝自微博） 救難人員表示，14日在搜救點拉開網子之後，張姓男孩的遺體就浮出水面了。（圖／翻攝自微博@點時新聞） 搜救期間張母在岸邊哭的撕心裂肺，一度難過的跳河又被救上岸。（圖／翻攝自微博@極目新聞）

張母情緒激動一度跳河

時間一點一滴流逝，2024年1月11日有救難人員在河中打撈到1只鞋，張姓男孩家屬證實為死者所有，期間張母情緒激動一度跳河，隨即被救難人員救上岸，警方也不讓張家父母接近岸邊以及搜救區域。到了14日中午11時56分許，救難人員終於在張姓男孩墜河處下游1.5公里位置找到其遺體，並以救援船將遺體拖上岸，接著送往殯儀館進行後續處理。早已哭斷腸的張父憤怒向媒體表示，「打撈時，我們家屬就在現場，卻被一群人攔著不讓見孩子」，更怒吼「我們做父母的憑什麼沒有權力看自己的孩子」？之後法醫要求對張姓男孩遺體進行相驗，張家父母斷然拒絕，檢方和家屬陷入拉扯。

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而官方目前並未公開張姓男孩墜河原因，但有媒體披露，張姓男孩墜河前一直在和一位好友聊天，之後就發生墜河憾事，當時也是好友先報警，張父也證實兒子有在社交平台發過遺書，透露生前發生的事。據傳，張姓男孩墜河前剛與女友分手，但女友夥同其他人造謠霸凌張姓男孩，令人唏噓。事件曝光後，也引起許多內地網友討論，「根本不敢想當父母的這36天到底是怎麼熬過來的」、「在河中泡了30多天，不讓看真是怕接受不了」、「唉，好可惜的孩子，走好」、「孩子的心理健康很需要重視，小孩不是都無憂無慮的」。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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