內地高考作文聚焦AI及嫦娥四號　北京卷可選「月的獨白」寫詩

內地2024高考（大學入學考試）7日登場，每年作文題目都是外界關注重點。今年6份試卷的考題主要圍繞在「人」與對日常生活的關注，而人工智能（AI）、嫦娥四號等熱門話題也都入題。

官媒《人民日報》整理了全國作文考題，其中「新課標I卷」以AI為題：「隨着互聯網的普及、人工智能的應用，越來越多的問題能很快得到答案。那麽，我們的問題是否會越來越少？」考生們須以此為聯想寫下至少800字的文章。

「新課標II卷」則是以近期蓬勃發展的航天領域為題：「『嫦娥四號』探月任務揭開了月背的神秘面紗；隨着『天問一號』飛離地球，航天人的目光又投向遙遠的深空……正如人類的太空之旅，我們每個人也都在不斷抵達未知之境」。考生同樣須以此為聯想，完成至少800字的文章。

個人與他人的認知與思辨

此外，在「全國甲卷」、「天津卷」、「上海卷」則着重在個人與他人的認知與思辨。「全國甲卷」題目為：「每個人都要學習與他人相處。有時，我們為避免衝突而不願表達自己的想法。其實，坦誠交流才有可能迎來真正的相遇。」

「天津卷」題目為：「在繽紛的世界中，無論是個人、群體還是國家，都會面對別人對我們的定義。我們要認真對待『被定義』，明辨是非，去蕪存真（菁），為自己的提升助力；也要勇於通過『自定義』來塑造自我，彰顯風華，用自己的方式前進」；「上海卷」則是題為：「生活中，人們常用認可度判別事物，區分高下。請寫一篇文章，談談你對『認可度』的認識和思考」。上述3份試卷同樣須完成至少800字的文章。