內地高考作文聚焦AI及嫦娥四號　北京卷可選「月的獨白」寫詩

內地2024高考（大學入學考試）7日登場，每年作文題目都是外界關注重點。今年6份試卷的考題主要圍繞在「人」與對日常生活的關注，而人工智能（AI）、嫦娥四號等熱門話題也都入題。
官媒《人民日報》整理了全國作文考題，其中「新課標I卷」以AI為題：「隨着互聯網的普及、人工智能的應用，越來越多的問題能很快得到答案。那麽，我們的問題是否會越來越少？」考生們須以此為聯想寫下至少800字的文章。
「新課標II卷」則是以近期蓬勃發展的航天領域為題：「『嫦娥四號』探月任務揭開了月背的神秘面紗；隨着『天問一號』飛離地球，航天人的目光又投向遙遠的深空……正如人類的太空之旅，我們每個人也都在不斷抵達未知之境」。考生同樣須以此為聯想，完成至少800字的文章。
個人與他人的認知與思辨
此外，在「全國甲卷」、「天津卷」、「上海卷」則着重在個人與他人的認知與思辨。「全國甲卷」題目為：「每個人都要學習與他人相處。有時，我們為避免衝突而不願表達自己的想法。其實，坦誠交流才有可能迎來真正的相遇。」
「天津卷」題目為：「在繽紛的世界中，無論是個人、群體還是國家，都會面對別人對我們的定義。我們要認真對待『被定義』，明辨是非，去蕪存真（菁），為自己的提升助力；也要勇於通過『自定義』來塑造自我，彰顯風華，用自己的方式前進」；「上海卷」則是題為：「生活中，人們常用認可度判別事物，區分高下。請寫一篇文章，談談你對『認可度』的認識和思考」。上述3份試卷同樣須完成至少800字的文章。
評論「點讚」現象
至於「北京卷」則是以題組方式呈現，考生3選1作答，不得超過150字。題目為：
（1）微信朋友圈有「點讚」功能。有人關注「點讚」數量，有人熱衷於給人「點讚」……對「點讚」現象，你有什麽看法？請說明你的觀點和理由。
（2）年級準備開展「走進名人故鄉」主題研學活動，計劃在目的地研學兩天，現徵詢同學們對目的地的建議。你建議去哪裡？請說說理由。
（3）請以「月的獨白」為題目，用月亮的口吻，寫一首小詩或一段抒情文字。
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