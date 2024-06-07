內地高考開始1342萬人應考　家長陪到場︰心情比孩子更緊張

內地高考今日開始考生逾1300萬 有考生稱心情緊張並提早出門

內地高考今日開始，中國教育部公布今屆考生達約1342萬人。在開考前約一小時，北京朝陽區內其中一個考場門外已經人頭湧湧，現場下著微雨，仍有不少家長特意陪同考生提早到達考場，並開傘在門外等候。 考場附近道路立起北京交警告示板，寫有「前方考場」、「禁止鳴笛」及「 車輛繞行」的警示，並有不少警員及安保人員在場維持秩序。

大學學位錄取僅約400多萬人 有考生表示，知道今天會下雨，擔心塞車，故提早出門，但平日需時40分鐘的車程，今天反而縮短至10分鐘便到達。考生又說會盡量抱平常心，希望將平日所學發揮出來。 亦有不少考生表示，心情緊張。有考生說開考前晚睡不好，半夜醒來好幾次，考前心情亦十分激動，最擔心應考的科目是數學及歷史，又說知道今年考生人數突破1300萬人，但大學學位錄取僅約400多萬人，要考到大學有點難。