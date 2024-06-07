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中國
2024-06-07 11:01:00

內地高考開始1342萬人應考　家長陪到場︰心情比孩子更緊張

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內地高考今日開始考生逾1300萬　有考生稱心情緊張並提早出門

內地高考今日開始考生逾1300萬　有考生稱心情緊張並提早出門

內地高考今日開始，中國教育部公布今屆考生達約1342萬人。在開考前約一小時，北京朝陽區內其中一個考場門外已經人頭湧湧，現場下著微雨，仍有不少家長特意陪同考生提早到達考場，並開傘在門外等候。

考場附近道路立起北京交警告示板，寫有「前方考場」、「禁止鳴笛」及「 車輛繞行」的警示，並有不少警員及安保人員在場維持秩序。

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大學學位錄取僅約400多萬人

有考生表示，知道今天會下雨，擔心塞車，故提早出門，但平日需時40分鐘的車程，今天反而縮短至10分鐘便到達。考生又說會盡量抱平常心，希望將平日所學發揮出來。

亦有不少考生表示，心情緊張。有考生說開考前晚睡不好，半夜醒來好幾次，考前心情亦十分激動，最擔心應考的科目是數學及歷史，又說知道今年考生人數突破1300萬人，但大學學位錄取僅約400多萬人，要考到大學有點難。

家長為考生訂好賓館及準備食物

有陪同考生到場的家長表示，自己心情比孩子更緊張，形容已經為他準備好高考的食物，並且為孩子訂好賓館，讓兒子在考試之間可以放鬆休息，希望讓他盡量放鬆，並期望孩子能夠旗開得勝。

另有陪同學生到場的老師表示，知道今年考生人數增加，形容學校已為學生做好復習策略及相關提醒指導，認為儘管考試會有新變化，但做好準備及溫習，考試本質是不會變。

原文刊登於 香港電台

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