內地麥當勞推10元人民幣雙層牛堡掀瘋搶潮 門市秒殺 網上點餐癱瘓

內地麥當勞「賣大包」，周三(24日)推出僅售10元人民幣(約10.9港元)的巨型足料「雙層牛堡」，隨即掀起瘋搶熱潮，不僅門市大排長龍「秒殺」，網上點餐系統亦告癱瘓，「麥當勞崩了」迅即成為網上熱搜。

內地麥當勞本月15日推出為期兩周的「10元吃堡」優惠活動，當中以24至26日推出的「不素之霸」引發關注。據官網介紹，「不素之霸」雙層牛肉漢堡有特選兩塊100%純牛肉餅，搭配兩條德國香腸，「肉感十足，吃得過癮」，售價僅10元。

「麥當勞崩了」成熱搜

媒體報道，如此「抵食夾大件」的漢堡迅即掀起搶購，周三下午5時許，「麥當勞崩了」的話題衝上多個社交平台熱搜。媒體實測發現，傍晚6時許進入麥當勞網上點餐的微信小程序時，以成都市為座標，無論在任何門市中選購餐點，系統或顯示已售罄，或在加入購物車後無法跳轉至付款頁面，優惠券也無法使用。