內地麥當勞推10元人民幣雙層牛堡掀瘋搶潮 門市秒殺 網上點餐癱瘓

內地麥當勞「賣大包」，周三(24日)推出僅售10元人民幣(約10.9港元)的巨型足料「雙層牛堡」，隨即掀起瘋搶熱潮，不僅門市大排長龍「秒殺」，網上點餐系統亦告癱瘓，「麥當勞崩了」迅即成為網上熱搜。
內地麥當勞本月15日推出為期兩周的「10元吃堡」優惠活動，當中以24至26日推出的「不素之霸」引發關注。據官網介紹，「不素之霸」雙層牛肉漢堡有特選兩塊100%純牛肉餅，搭配兩條德國香腸，「肉感十足，吃得過癮」，售價僅10元。
「麥當勞崩了」成熱搜
媒體報道，如此「抵食夾大件」的漢堡迅即掀起搶購，周三下午5時許，「麥當勞崩了」的話題衝上多個社交平台熱搜。媒體實測發現，傍晚6時許進入麥當勞網上點餐的微信小程序時，以成都市為座標，無論在任何門市中選購餐點，系統或顯示已售罄，或在加入購物車後無法跳轉至付款頁面，優惠券也無法使用。
官方回應
麥當勞中國官方微博至晚上9時通報，麥當勞線上點餐系統已恢復，可正常下單，並表示非常抱歉帶來不便，將在25日再次上架「10元不素之霸」產品優惠券，屆時可前往活動頁面領取，並於25日至26日指定活動時間內使用。
網民怨聲四起
網民紛紛抱怨搶不到「不素之霸」，批評麥當勞網上賣這麼多優惠券又沒備夠貨，有人怒言「活動搞不起就別搞」、「笑死，小程式修好了，我家附近的店沒貨了」、「做漢堡做到崩潰」。也有賣到的人對食物質量不太滿意，「看著圖片老大了，拿到手老小了，得虧是優惠活動後10塊錢，要不然我就得考慮考慮了」。
內地麥當勞上月27日調整部分餐點價格，平均漲幅約3%，但受歡迎的「窮鬼套餐」，即「隨心配1+1」套餐售價不變，只售13.9元人民幣(約15.2港元)。而近期的「10元吃堡」活動除了雙層牛堡，每日還推出「魚柳包+可樂」、「一件麥炸雞+可樂」等優惠套餐，一律只售10元人民幣。