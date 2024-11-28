內地麵店失火「整棟樓陷火海」　老闆娘著火打滾

中國重慶一棟大樓，26日深夜突傳大火，現場火勢從1樓直竄8樓，整棟樓陷入火海，還有民眾看到有人著火在地上痛苦打滾。當局指出是一家麵店失火導致延燒，老闆娘嚴重燒傷被緊急送醫。
火勢猛烈從1樓燒到8樓
據《封面新聞》等內地媒體綜合報道，26日晚間11點半左右，位於重慶市南岸區宏聲文化廣場旁的一棟大樓慘遭祝融，現場火勢猛烈，還從外牆一路竄到8樓，幾乎整棟大樓都被惡火吞噬，過程中還不斷有火星掉落。
有民眾驚恐拍下當時畫面，並在影片中直呼「哇！我的天哪！快跑啊」、「哎呀呀！好大的火！」。
畫面還拍到，有一人頭部著火，痛苦地在地上打滾。一名路過司機見狀，好心拿來外套為她滅火。事後證實，該名傷者為起火麵店的老闆娘。
27日，南岸消防發佈警情通報稱，現場1人受傷，已送醫院全力救治。經初步核實，火災原因為一樓麵館經營人員操作不當，導致灶台起火引燃周邊可燃物所致，火勢沿外牆向上蔓延。
老闆娘逃出來後又跑回店裡拿東西
附近店家表示，麵店老闆娘本來逃出來了，要鄰居幫忙報警。但後來又跑回店裡想拿東西，結果全身著火嚴重燒傷。
還有人想幫忙滅火，卻發現火場地上滿是油水，根本難以靠近。鄰居表示，經常看到麵店老闆娘在炒辣油，店內面積僅幾十平方公尺，內部物品堆放雜亂，猜測是熬油過程中引發大火。
據悉，整場大火持續了20多分鐘，幸好樓上住戶及時全部撤離，因為起火點向上是房屋客廳位置，而臥室和出口在另一側，居民得以從其他出口迅速逃離。老闆娘一個人受傷，被送到醫院緊急救治。
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