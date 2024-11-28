內地麵店失火「整棟樓陷火海」　老闆娘著火打滾

中國重慶一棟大樓，26日深夜突傳大火，現場火勢從1樓直竄8樓，整棟樓陷入火海，還有民眾看到有人著火在地上痛苦打滾。當局指出是一家麵店失火導致延燒，老闆娘嚴重燒傷被緊急送醫。

火勢猛烈從1樓燒到8樓

據《封面新聞》等內地媒體綜合報道，26日晚間11點半左右，位於重慶市南岸區宏聲文化廣場旁的一棟大樓慘遭祝融，現場火勢猛烈，還從外牆一路竄到8樓，幾乎整棟大樓都被惡火吞噬，過程中還不斷有火星掉落。

有民眾驚恐拍下當時畫面，並在影片中直呼「哇！我的天哪！快跑啊」、「哎呀呀！好大的火！」。

畫面還拍到，有一人頭部著火，痛苦地在地上打滾。一名路過司機見狀，好心拿來外套為她滅火。事後證實，該名傷者為起火麵店的老闆娘。

27日，南岸消防發佈警情通報稱，現場1人受傷，已送醫院全力救治。經初步核實，火災原因為一樓麵館經營人員操作不當，導致灶台起火引燃周邊可燃物所致，火勢沿外牆向上蔓延。