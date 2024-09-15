內地黃昏戀閃婚微短劇熱爆 大媽月花6000人民幣煲劇煲上癮

最近內地各種「黃昏戀」微短劇熱爆社交平台，當司機的霸道男總裁愛上賣盒飯的阿姨，把爸媽最愛的8點檔狗血劇情直接搬到網上。內媒報道，中老年人正取代年輕人，成為瘋狂的微短劇煲劇迷，市場正看準中老年人的驚人消費力，有媽媽為追短劇每月增值6,000多元(人民幣，下同)。 微短劇是指「每集時長從幾十秒到15分鐘左右、有相對明確的主題和主線、較為連續和完整故事情節」的網絡影視作品，特徵是通過誇張的劇情衝突和情感共鳴，快速引起觀眾注意。通常前幾集可免費觀看，後面數十集則需儲值付費觀看。

黃昏戀閃婚題材最受熱捧 報道指，年輕人已看膩的土味短劇，現在盯上中老年人，其中最受歡迎的是針對女性觀眾的「黃昏戀」愛情劇，又以閃婚題材最多，《閃婚50歲》、《閃婚五十歲後霸道總裁狂寵我》、《閃婚媽媽》、《人到五十，閃婚霸總》等一系列「霸總」短劇霸佔短視頻平台。 爸爸煲劇至凌晨 4 時不睡覺 有網民發現自己媽媽為短劇每月增值6,000多元(人民幣，下同)，部分短劇app還存在著引導付費、取消困難等問題，已證明中老年人的消費力不容小覷。還有部分老年人，看短劇是「每日必做」，每天一睜開眼就是追劇，有上癮傾向。至少有50名網民曾表示父母對微短劇「中毒」，花費的金額從1,000元至2萬元不等，有受訪者指，其父親兩個月增值4,000元，煲劇至淩晨4時也不睡覺。

《閃婚 50 歲》抖音話題播放量逾 4.7 億次 《閃婚50歲》今年6月多次登上短劇熱度榜前三位，其抄襲者《閃婚老伴是豪門》8月也登上短劇熱度榜第一，後者在短視頻平台相關話題量突破15億。《閃婚50歲》在抖音的話題播放量亦逾4.7億次。

中老年人是短劇「高品質人群」 有微短劇行內人直指，中老年人是短劇「高品質人群」，因為他們更容易滿足，「不會尋找盜版，只會點擊付款」。2023年短劇市場規模達到373.9億元人民幣，據估計，今年將超過500億元，直逼電影市場總規模。據貝殼財經報道，短劇行業坐擁接近70%中老年觀眾，中老年群體直接擔當起了這個新興大市場的消費主力。另有報告顯示，在2024年的微短劇市場中，40歲到59歲的用戶佔比高達37.3%，60歲以上的用戶佔比也有12.1%，顯示微短劇的受眾中，近一半為中老年人。

中老年內容消費市場大賺 中老年內容消費市場是一個過去很少曝光，卻極為賺錢的板塊，其中沉迷短劇的銀髮族不在少數。根據QuestMobile的資料顯示，今年3月頭部短劇app用戶有近4成年齡在46歲或以上，有近一半用戶每月網上消費1,000至1,999元。現在更容易沉迷短劇的是四五十歲、有錢又有空閒時間的父母們，在互聯網普及率達到78%的中國，現在很多60後70後是比年輕人更加資深的「低頭族」。在近11億網民群體中，50歲以上的網民有近32.5%，即接近3億人。他們不僅是在朋友圈點贊，在家庭群組轉發養生文章的人，也有可能是跟年輕人一起網遊的陌生網友。