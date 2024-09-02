內地黑心業者被爆賣「恐怖毒枸杞」吃了不只傷肝更會腎衰竭

很多人為了明目養肝吃枸杞、或用枸杞泡茶喝，但怎麼會有人越吃越傷身？內地官媒《央視》最近披露青海及甘肅黑心業者違法用工業硫磺燻製，為枸杞「提色增艷」，但吃了不只傷肝，還可能腎衰竭。

據《央視》報道，經記者查訪發現，甘肅省靖遠縣多間商家所賣的枸杞，被發現二氧化硫含量超標；而青海省格爾木市的枸杞，則是違法添加焦亞硫酸納。 據悉，青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市生長出的枸杞因顆粒大且飽滿、色澤鮮紅、果肉厚實、含糖量高等優勢深受消費者喜愛。

自砸招牌 但當地商家卻自砸招牌，為了把賣相不好的枸杞通通賣出去，動了用「焦亞硫酸鈉」增色的歪腦筋。雖然他們都知道此舉違規，但稱若不加就會虧錢。 而另一大枸杞產地甘肅省靖遠縣的商家也自爆，新鮮枸杞摘下來後要先用「亞鈉鹼水」洗過一遍，這樣曬出來的果子才會鮮亮好看。但若下雨，即使是焦亞硫酸鈉洗過的枸杞，品質也很難保證，此時只能拿出殺手鐧「硫磺」來燻枸杞，確保鮮豔不掉色，而且放久了不易壞。

為了省錢，大部分的商家昧著良心使用價格更為低廉的「工業硫磺」，只是工業硫磺有毒，且含有大量的砷，不能用作食品加工。人一旦食用，很容易造成腎功能不全及衰竭、多發性神經炎、肝功能損害等。 在突擊查訪中，《央視》記者趁夜進到燻製棚內，只不過掀開一個小開口，就被撲鼻而來的刺鼻味燻得呼吸困難、淚流不止。

商家坦承 商家們坦承，這些用工業硫磺燻製的枸杞，有的進了火鍋店、小藥鋪，有的進了茶包，還有的被製成了枸杞酒。 而在《央視》披露之後，靖遠縣食品安全委員會辦公室2日發布相關通報，指已成立聯合調查小組，徹查枸杞違法加工的問題，並將對違法人員予以嚴懲。當局表示，將在全縣範圍內調查枸杞的生產、加工以及銷售等情況，並將結果向社會公布。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章