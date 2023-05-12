內地「假愛貓群組」近百人分享虐貓片　影片賣家：流浪貓是主要目標

記者陳怡伶／綜合報道
近日有內地民眾爆料稱，有人在社交平台上創建群組，以「愛貓群組」作為掩護，實則分享虐貓影片，更有人將虐貓影片「打包」在網絡上以10元人民幣（約11.3港元）低價出售。內媒《紅星新聞》記者實際潛入該群組查證，發現確實有涉及虐貓行為的言論與影片。此事經傳媒曝光後，引發網友眾怒，呼籲政府應盡快制定《反虐待動物法》，嚴懲虐待動物者。
《紅星新聞》記者根據爆料者提供的線索，潛入了一個名為「愛貓分享群」的群組，欲加入群組者只需要輸入攻擊愛貓人士的言論即可入群。群組內有約近百名成員，內容全是虐待貓咪的言論與影片，討論虐貓手法為主。
記者發現網絡上有賣家以10元人民幣出售虐貓影片。（圖／翻攝微博@紅星新聞）
30G虐貓影片只要10元
更可惡的是，記者還發現網絡上有人發文稱「有貓的視頻（影片），可以私」，實際與對方接觸後，對方表示30G（容量單位）的虐貓影片只要10元人民幣（約11.3港元），還號稱是「全網最低價」。一名販賣虐貓影片的賣家表示，這些受虐貓咪大多是從網絡上購買，或是利用捕貓器捕捉的流浪貓。
虐貓影片賣家稱影片中的貓咪大多是從網絡上購買，或是利用捕貓器捕捉的流浪貓。（圖／翻攝微博@紅星新聞）
可依「尋釁滋事罪」判處有期徒刑
針對此等行為，律師表示，虐貓行為有暴力情節，且利用影片謀取暴利違反相關法律規定：「公安部門是可以根據情節的嚴重程度來進行治安拘留，進行罰款、訓誡與警告」，情節嚴重者將依「尋釁滋事罪」判處有期徒刑。
這個令人髮指的虐貓群組經報道後，引起眾怒，許多網友呼籲政府應早日制定「反虐待動物法」，嚴懲虐待動物的人，不能讓他們繼續逍遙法外。
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