內地「瑞幸咖啡」控告泰國品牌侵犯商標敗訴　據悉被告集團涉皇家軍方背景

內地知名連鎖品牌「瑞幸咖啡」，因「茅台醬香拿鐵」成為熱話，然去年有內地網友爆料在泰國發現「山寨店」，兩者只差LOGO小鹿向左看，瑞幸跨海打商標侵權官司，近日法院判決出爐，以敗訴收場。
綜合泰媒報導，12月1日，泰國智慧財產權和國際貿易中央法庭公告宣佈判決有關審理中國瑞幸咖啡公司控告泰國皇家50R集團（50R group）侵犯商標版權案，最後判決中國瑞幸咖啡公司敗訴，立刻執行。
據悉，泰國皇家50R集團在泰國註冊瑞幸品牌商標並在近兩年陸續開店，此前瑞幸咖啡曾發佈聲明稱其開的是「仿冒門店」。對於案件的判決結果，瑞幸咖啡暫未就事件進行回應。
去年1月，有網友爆料稱在泰國發現瑞幸咖啡門店，這些門店從裝修、Logo設計、咖啡杯到手提袋都複製了瑞幸的設計，只不過將其Logo中的小鹿圖像左右翻轉。另外，在小紅書等社交平台，也有不少網友貼出泰國瑞幸咖啡的相關圖片。
繼瑞幸於去年8月9日發佈嚴正聲明，稱沒有在泰國開店，該店「向左看小鹿」logo和直接使用luckincoffee名稱已造成品牌嚴重傷害，相關部門已採用法律手段維權。
集團據悉涉皇家和軍方背景
有媒體指出，根據泰國當地法律，因這家公司搶先在泰國申請商標，因此可以正常開店，或許是此次瑞幸咖啡敗訴主要原因。
據悉，泰國皇家50R集團是一家從事零售、新能源、旅遊業、房地產、餐飲業等多元化經營管理的泰國本土企業，有着泰國皇室和軍方政府的背景，中國食品產業分析師朱丹蓬接受《南方都市報》採訪表示，瑞幸所狀告的這家公司有皇家跟軍方背景，案件訴訟過程中「不排除一些不可控的因素」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章