內地「瑞幸咖啡」控告泰國品牌侵犯商標敗訴　據悉被告集團涉皇家軍方背景

泰國智慧財產權和國際貿易中央法庭公告宣佈判決有關審理中國瑞幸咖啡公司控告泰國皇家50R集團（50R group）侵犯商標版權案，最後判決中國瑞幸咖啡公司敗訴。

內地知名連鎖品牌「瑞幸咖啡」，因「茅台醬香拿鐵」成為熱話，然去年有內地網友爆料在泰國發現「山寨店」，兩者只差LOGO小鹿向左看，瑞幸跨海打商標侵權官司，近日法院判決出爐，以敗訴收場。

綜合泰媒報導，12月1日，泰國智慧財產權和國際貿易中央法庭公告宣佈判決有關審理中國瑞幸咖啡公司控告泰國皇家50R集團（50R group）侵犯商標版權案，最後判決中國瑞幸咖啡公司敗訴，立刻執行。

據悉，泰國皇家50R集團在泰國註冊瑞幸品牌商標並在近兩年陸續開店，此前瑞幸咖啡曾發佈聲明稱其開的是「仿冒門店」。對於案件的判決結果，瑞幸咖啡暫未就事件進行回應。