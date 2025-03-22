內地「發霉橙」成網購搶手貨　開價高達500元一個

近日，「發霉橘子」成為內地二手交易平台新寵，標有「青黴菌」的發霉橘子一個能炒到500元人民幣（約536港元）。對此，內地醫學專家提醒，處理這類有黴菌的物品時最好佩戴口罩和手套，以免造成肺部感染。
據內媒「揚子晚報」20日報道，近日，在內地某知名二手交易平台上，有不少人轉賣「發霉橘子」，價格從幾十元到上百元人民幣不等。
「適合做實驗的橘子」
網傳照片顯示，這些橘子表面長滿了綠毛和黑斑，有的賣家標註 「自然黴變」，售價50元人民幣（約53.6港元），有四人表示想要購買，還有標有「青黴菌」的發霉橘子售價為500元人民幣（約536港元），也有人有意購買。部分賣家聲稱，發霉橘子可用於生物和化學方面的實驗。
附在橘子上的黴菌本身是無色或淡色，繁殖形成的孢子是藍綠色，這就是網上賣家所指的「適合做實驗的橘子」。這些發霉橘子的潛在買家可能來自學校，他們以為可以透過這一方式便捷地獲取實驗材料，或者是所謂的「藝術愛好者」，將發霉橘子用於藝術創作。
真菌孢子會透過空氣傳播
報道引述內地醫生說法，指真菌孢子會透過空氣、直接接觸或間接接觸傳播，在適宜的環境中容易擴散和繁殖。
醫生強調：「它可能導致過敏，也可能被吸入肺部引起外源性真菌感染，出現發燒、咳嗽、胸悶、咳血等呼吸道症狀。」他建議民眾處理這些有黴菌的物品時戴上口罩和手套，如果不小心吸入，應盡快轉移到通風處觀察身體反應，如有不適及時就醫。
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