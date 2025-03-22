內地「發霉橙」成網購搶手貨　開價高達500元一個

近日，「發霉橘子」成為內地二手交易平台新寵，標有「青黴菌 」 的發霉橘子一個能炒到500元人民幣（約536港元）。對此，內地醫學專家提醒，處理這類有黴菌的物品時最好佩戴口罩和手套，以免造成肺部感染。

據內媒「揚子晚報 」 20日報道，近日，在內地某知名二手交易平台上，有不少人轉賣「 發霉橘子」 ，價格從幾十元到上百元人民幣不等。

「適合做實驗的橘子」

網傳照片顯示，這些橘子表面長滿了綠毛和黑斑，有的賣家標註 「 自然黴變」 ，售價50元人民幣（約53.6港元），有四人表示想要購買，還有標有「青黴菌」 的發霉橘子售價為500元人民幣（約536港元） ，也有人有意購買。部分賣家聲稱，發霉橘子可用於生物和化學方面的實驗。

附在橘子上的黴菌本身是無色或淡色，繁殖形成的孢子是藍綠色，這就是網上賣家所指的「適合做實驗的橘子」。 這些發霉橘子的潛在買家可能來自學校，他們以為可以透過這一方式便捷地獲取實驗材料，或者是所謂的「 藝術愛好者」 ，將發霉橘子用於藝術創作。