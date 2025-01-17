內地「神器」助學生藏手機帶返學　兼防金屬探測

內地教育部日前頒發規定，要求中小學生不得把手機帶入校園。但上有政策下有對策，市面上隨即出現各種「藏手機神器」，可以完美藏手機，也讓專家看了直搖頭。

據《北京青年報》報道，最近網上平台出現一款不能用於充電的行動電源，為何還有人買？原來這就是所謂的「藏手機神器」，在假扮的行動電源或者水壺、鏡子內挖空設置暗格，可以將手機隱藏其中，很多商家明確表示此類「神器」可以幫助學生逃避校方檢查。

不能充電的「尿袋」

報道指出，店鋪展示的行動電源，從外觀上看和常見的行動電源極為相似，有兩處USB介面，還有一個顯示電子數位的電子屏幕。但其內部構造除了頂端有一小塊電路板，其餘區域全部是空的。

商家表示，行動電源中空部分，可以容納市面上大部分尺寸的手機。購買者多為中學生或大學生，除了混淆校方檢查，有的學生甚至將這類手機用於考試作弊。