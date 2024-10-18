內地「網課一代」畢業求職碰壁 僱主狠批︰社交能力倒退 愛玩手機易分心

「網課一代」2022年至2024年屆大學生，畢業求職時被不少企業以「不接收『疫情班』」為由拒聘用 (新華社資料圖片)

新冠疫情隔離期間，內地學生都在家上網課，被稱為「網課一代」的2022年至2024年屆大學生，畢業求職時被不少企業以「不接收『疫情班』」為由拒聘用，理由是「普遍質素、能力及社交斷崖式下降，整體評價較差，主動性不好還愛玩手機，甚至不如現在的在校生和大專生」，令這三屆的畢業生感相當不公平，內地律師稱此舉涉嫌就業歧視。

畢業生被批「我們這兩屆學得不好能力不行」

內媒報道，賈凡（化名）是2024年財務會計專業的應屆畢業生，2024年6月，她從西安的一所民辦二本院校畢業後，三個多月裡在招聘軟件上向600多間用人單位發出溝通請求，收到100條左右的回覆，面試了多家均失敗，「至少有十幾間在面試的時候明著暗著說我們這兩屆學得不好、能力不行」。

一位負責招聘工作的知情人士稱，不招這幾屆畢業生「事出有因」，他們認為「招進來的2022屆畢業生，整體用人感受較差，相較其他屆同等學力院校的學生，動手、溝通和學習能力差多了」。

僱主︰正常社交斷裂 上班不敢開口說話

陜西一家物聯科技有限公司負責人表示，招進來的幾十個這幾屆的畢業生，「和其他屆相比，普遍上素質、能力有斷崖式下降」，甚至「一個都不能轉正」。他舉了幾個例子，「幾名技術口的2024屆畢業生，因為沒做過實習，設備都沒見過，操作完全靠老員工教；一個畢業生發給客戶的報價滿篇錯字，簽合同時也只知道打印一份；剛開除的一個應屆生，蹲在廁所裡打一個多小時的遊戲。」