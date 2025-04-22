內地「電梯大王」王友林驚傳病逝　靠500元機器打造全球10強企業

內地江蘇市值超過53億元人民幣的上市公司康力電梯21日公告稱，其創辦人、實際控制人王友林於當日病逝，享壽62歲。康力電梯連續多年入選全球電梯製造商10強，而王友林也被譽為「電梯大王」。 王友林創立康力電梯28年 根據《上觀新聞》等內地媒體，康力電梯在公告表示，「公司全體董事、監事、高級管理人員及全體員工，對王友林先生為公司的辛勤付出和卓越貢獻致以最崇高的敬意和最衷心的感謝，對王友林先生的逝世表示沉痛哀悼和深切緬懷，並向王友林先生的家屬致以深切慰問！」

據悉，成立於1997年的康力電梯，是集研發、製造、銷售、工程、服務於一體的電梯企業，具內地國家市場監督管理總局頒發的電梯製造（含安裝、修理、改造）資格，更通過歐洲、德國、韓國等國際認證。公司員工有4300多人。 康力電梯緬懷王友林稱其創立康力電梯28年，帶領公司成為陸電梯行業的龍頭企業之一、內地電梯行業第一家上市公司。其為公司留下寶貴的精神財富，為公司的長遠發展奠定堅實基礎，為社會創造豐厚價值。

創業初期只有一部500元人民幣的輥圓機 康力電梯連續8年（2017-2024）入選「全球電梯製造商10強」。其運行於湖北陽新百洞峽旅遊區的4台「水晶雲梯」為世界最大的溶洞內觀光電梯。

2013年12月，康力電梯在世界天險張家界天門山的觀光隧道自動扶梯正式交付運行，這個總提升高度為340米，總跨距為692米的超大高度重載公交型自動扶梯，在世界範圍內首創造了山體隧道安裝自動扶梯的歷史。 王友林創業初期只有一部500元人民幣的輥圓機與一輛100元人民幣的二手三輪車。他曾回憶，「剛起步創業的時候，交通工具是一輛一百塊錢的三輪車，拿來送貨的，我還用500塊錢自己設計加工了一台輥圓機，這台機器後來承擔了很多機械零部件的加工製造，從1993年一直用到2005年」。