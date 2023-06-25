內地「電池王」寧德時代擬斥資6.83億元　供員工無息貸款買樓

記者李宗芳／綜合報道

新能源車電池龍頭「寧德時代」21日晚間公告，稱為更好吸引與保留公司所需優秀人才，支持員工實現安家樂業，擬為員工提供無息借款；公司可向員工提供的借款總額度限額為公司最近一期經審計淨資產的0.3%，借款期限最長不超過十年。

綜合內媒報道，2023年，寧德時代一季度報告顯示，總資產為6402億元人民幣（約6982億港元），總負債為4314.8億元人民幣（約4705億港元），淨資產為2087.2億元人民幣（約2276億港元）。若按照淨資產的0.3%計算，寧德時代將拿出6.26億元人民幣（約6.83億港元）給員工無息借款。

管理層及控股股東不得申請

按寧德時代最新公布的《員工借款管理辦法》規定，員工申請無息借款，須符合幾項基本條件，包含必須是與公司或子公司、分公司簽訂勞動合約且通過試用期的正式員工；申請借款前績效為合格；借款期限內員工須在公司或子公司或分公司就職；無不良個人征信記錄、未被人民法院列為失信被執行人等。

寧德時代也同時規定包含公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其控股子公司、持有公司5％以上股份的股東等《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定的關聯方，不得申請此次的無息借款。