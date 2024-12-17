內地11月零售增3%遜預期 統計局︰全年目標有望順利實現

內地公布11月三頭馬車經濟數據，社會消費品零售總額4.38萬億元人民幣，按年升3%，遜於市場預期的5%，按月升0.16%。首11個月全國固定資產投資46.58萬億元，按年升3.3%，遜於市場預期的3.5%，其中房地產開發投資及全國新建商品房銷售面積錄雙位數跌幅。至於全國規模以上工業增加價值按年升5.4%，較上月加快0.1個百分點，符合市場預期。國家統計局新聞發言人付凌暉指，黨中央科學決策，加大逆周期調控，一攬子增量政策加快推出，積極變化顯著增多；從全年情況看，經濟社會發展主要目標有望順利實現。

消費品「以舊換新」政策效果持續，其中家用電器和音像器材類、家具類、汽車類商品零售額分別增長22.2%、10.5%和6.6%，續成主要驅動力。對於零售銷售遜預期，付凌暉解釋主要是受「雙11」網購分流(提前開鑼)影響，若把10及11月合併，社會消費零售總額按年增長3.9%，較三季度增速加快1.2%，市場銷售回升態勢未變。

城鎮調查失業率維持5%

經濟穩步回升，在就業支持政策作用下，城鎮就業保持整體穩定。11月全國城鎮調查失業率為5%，與上月持平，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.4%，比上月下降0.3個百分點；青年失業率持續下降。付凌暉指，明年國際環境更趨複雜嚴峻和不確定、貿易保護主義盛行及地緣政治衝突對全球能源等大宗商品供給的負面影響仍難料，國內經濟調整轉型仍在推進之中，擴大國內需求、促進居民就業增收、化解風險隱患仍需要持續用力。