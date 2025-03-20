內地14歲少年玩釘槍射穿妹妹右眼致死　父親因1原因被判刑

內地四川內江一名14歲少年，因一時好奇拿起爸爸放在家中的自製改造釘槍把玩，卻不慎誤射自己妹妹右眼致其死亡。最終，爸爸因非法製造槍支罪被法院判處有期徒刑3年，緩刑4年。

父親 利用射釘器和鋼管自製釘槍打鳥

據《極目新聞》報道，內地公安部刑偵局近日公佈幾起與非法持槍狩獵相關的典型案例，以起到警示教育作用。其中一例發生在2023年7月16日的四川省內江市。事發當日，當地公安機關接到報案，稱一名6歲女童被槍擊傷右眼，醫護人員到達現場後確認其已死亡。

經過調查發現，犯罪嫌疑人鍾某於2015年下半年在家中利用射釘器和鋼管自製了一把射釘槍，平時用於打鳥，並將其存放在家中。2023年7月16日，鍾某14歲的兒子在與妹妹玩耍時，不慎用該槍射中了妹妹的右眼，導致其不幸身亡。鍾某因非法製造槍支罪被法院判處有期徒刑3年，緩刑4年。