內地15歲少年賭氣誤食「假芋頭」險猝死 三招急救保命

姑婆芋，又稱海芋、山芋頭、天荷、觀音蓮等，在內地作為一種常見的景觀植物被稱為「滴水觀音」。由於其根莖含有毒素，且與芋頭十分相似，因誤食而中毒的事件在台灣和內地屢有發生。近日，內地河南省一名15歲少年因賭氣誤食「滴水觀音」中毒，所幸送醫後救回一命。
誤食中毒
據內媒《大參考》14日報道，近日，15歲的小昊（化名）與朋友外出遊玩時，發現一種類似芋頭的植物，小昊認為是可以食用的芋頭，而他的朋友們則認為不是芋頭，雙方展開了激烈的討論。
為了證明自己是對的，小昊竟一氣之下咬了一口「芋頭」，隨機感到嘴唇發麻腫脹，心跳加快。同伴見狀立刻聯繫小昊的家長將其送醫治療。
醫生檢查後考慮小昊可能是烏頭鹼中毒，經詢問確定小昊誤食的「芋頭」其實有毒的「滴水觀音」，其根莖含有毒性成分烏頭鹼（Aconitine），若誤食中毒最嚴重時會誘發心臟驟停，導致猝死。
莖幹毒性最強
據悉，「滴水觀音」是一種常見的景觀植物，全株有毒，以莖幹的毒性最強，根莖中的白色汁液就是有毒液體，在溫暖潮濕土壤水分充足的條件下，便會從葉尖端或者是葉邊緣向下滴水，滴下的汁液也有毒，如果不小心誤食或接觸可能會出現相應的中毒症狀。
保命三招
據「廣州發布」介紹，若不小心中招，記住三招急救保命：
一、及時用水沖洗
如果皮膚不小心碰到了姑婆芋的汁液，要盡快用流水清洗，同時注意，不要讓汁液碰到身體的其他部位，以免引起過敏等不良反應。
二、用醋或薑汁擦洗
姑婆芋的汁裡主要含有許多化學物質，可以用酸醋汁或薑汁擦洗紅癢腫痛之處，有消腫消毒的功效。
三、及時就醫
如果誤食了姑婆芋，會出現腸胃灼痛、舌頭喉嚨腫痛等症狀，可以先喝一些米醋、薑汁排除體內毒素，減輕疼痛感，同時要大量飲水，並第一時間就醫。
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