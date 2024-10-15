內地15歲少年賭氣誤食「假芋頭」險猝死 三招急救保命

姑婆芋，又稱海芋、山芋頭、天荷、觀音蓮等，在內地作為一種常見的景觀植物被稱為「滴水觀音」。由於其根莖含有毒素，且與芋頭十分相似，因誤食而中毒的事件在台灣和內地屢有發生。近日，內地河南省一名15歲少年因賭氣誤食「滴水觀音」中毒，所幸送醫後救回一命。

誤食中毒

據內媒《大參考》14日報道，近日，15歲的小昊（化名）與朋友外出遊玩時，發現一種類似芋頭的植物，小昊認為是可以食用的芋頭，而他的朋友們則認為不是芋頭，雙方展開了激烈的討論。

為了證明自己是對的，小昊竟一氣之下咬了一口「芋頭」，隨機感到嘴唇發麻腫脹，心跳加快。同伴見狀立刻聯繫小昊的家長將其送醫治療。

醫生檢查後考慮小昊可能是烏頭鹼中毒，經詢問確定小昊誤食的「芋頭」其實有毒的「滴水觀音」，其根莖含有毒性成分烏頭鹼（Aconitine），若誤食中毒最嚴重時會誘發心臟驟停，導致猝死。