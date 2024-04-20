內地16歲少女窮遊7國3大洲　35天只花1.1萬　

綜合《潮新聞》、《金蟬視頻》等陸媒報導，16歲浙江少女小李近日在網上曬出自己的旅行足跡: 在預算有限的前提下，她每天背著10公斤的行李，穿越了亞非歐3大洲、7個國家。

記者孫蔣君／綜合報導

內地一名16歲少女獨自窮遊7國3大洲，並在網路上曬出費用明細，稱35天旅行共花費11490.5元人民幣。綜合《潮新聞》、《金蟬視頻》等陸媒報導，16歲浙江李小姐近日在網上貼出自己的旅行足跡: 在預算有限的前提下，她每天背著10公斤的行李，穿越了亞非歐3大洲、7個國家。

李小姐稱，自己原本就讀於浙江省諸暨某國際高中，2023年底，在家人的支持下，她決定轉學到加拿大，也成功被當地一所高中錄取，並將於今年9月入學。 因為距離開學還有將近１年時間，她萌生出一個大膽的想法：能不能嘗試獨自去國外旅遊？ 她開始看紀錄片、看人文歷史類書籍累積知識，也下載了查詢優惠機票、叫車、訂青旅、查匯率之類的各種軟體，也會在平台上私訊信用好、有認證的商家，只為拿到CP值最高的景點門票。她更是為自己做了一份35天的出遊詳細攻略，細緻到每一站的路費、簽證費、景點門票費等。