內地18歲女子被老鼠咬到手　竟反咬老鼠頭報復　醫生表示從沒先例

內地江蘇一名18歲女子日前在寢室捉老鼠時不小心被咬到手，一氣之下竟「反咬老鼠頭」，還在鼠頭上留下「牙齒痕」，當場嚇壞室友。
綜合內地媒報道，該女子室友告訴記者，當時老鼠從下水道跑出來後被女子捉住，老鼠掙扎時反咬了她一口，女子覺得自己被挑釁了「腎上腺素飆升」，就朝著老鼠頭反咬了一口報復回去，還在「天靈蓋」上留下了兩個牙印。
事後該女子隨即去看了醫生，並貼出急症病歷，病歷顯示為12月21日晚上23時多，患者2小時前被老鼠咬傷右手，並反咬老鼠，指嘴唇有傷口，要求進行狂犬病及破傷風治療。其室友表示，醫生也說從業以來從沒見過先例，按患者要求施打破傷風和狂犬疫苗，暫時沒有甚麼事。
女子此一報復老鼠「狠勁」操作，不只室友被嚇壞、醫生看傻，網友也紛紛留言表示驚訝「也是個狠人」、「真牛，我抓都不敢抓」、「這是誰的部將？竟如此生猛」、「主打一個睚眥必報，咬回去」、「以牙還牙的正確打開方式」。
被老鼠咬傷應及早就醫
據悉，老鼠等齧齒動物作為自然疫源性疾病和人畜共患病的儲存宿主，體內可能會攜帶大量的跳蚤、婢、瞞、虱等媒個傳播病毒、立克次體、細菌、螺旋體和原蟲等多種病原體，通過被齧齒動物抓咬，處理齧齒動物，與齧齒動物的糞便、尿液或唾液接觸直接傳播給人類。
被老鼠咬傷出血後，要記得沖洗、消毒、清潔傷口，根據傷口部位、大小、深度，以及動物是否家養、野生或流浪、是否呈現病態等情況評估，及早就醫。
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