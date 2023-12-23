內地18歲女子被老鼠咬到手　竟反咬老鼠頭報復　醫生表示從沒先例

內地江蘇一名18歲女子日前在寢室捉老鼠時不小心被咬到手，一氣之下竟「反咬老鼠頭」，還在鼠頭上留下「牙齒痕」，當場嚇壞室友。

綜合內地媒報道，該女子室友告訴記者，當時老鼠從下水道跑出來後被女子捉住，老鼠掙扎時反咬了她一口，女子覺得自己被挑釁了「腎上腺素飆升」，就朝著老鼠頭反咬了一口報復回去，還在「天靈蓋」上留下了兩個牙印。

事後該女子隨即去看了醫生，並貼出急症病歷，病歷顯示為12月21日晚上23時多，患者2小時前被老鼠咬傷右手，並反咬老鼠，指嘴唇有傷口，要求進行狂犬病及破傷風治療。其室友表示，醫生也說從業以來從沒見過先例，按患者要求施打破傷風和狂犬疫苗，暫時沒有甚麼事。