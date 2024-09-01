內地19歲少年親筆信揭培訓學校虐待 吃餿食、被關小黑屋毆打性侵

內地一名19歲少年張恩旭，今年8月被警察從湖南岳陽「聖博學校」（湘陰縣聖博青少年心理成長培訓學校）中帶出。他撰寫的數封親筆信在網上瘋傳，信中揭露出他在校的一個月中，遭遇的毆打、被性侵的恐怖經歷。

據內媒《紅星新聞》與《南風窗》，張恩旭2005年出生在安徽合肥，父母奉行「棍棒教育」。早前因「跨性別」及精神壓力遭受父母指責，曾多次被軟禁在家並遭受家暴。去年8月，他被診斷出易性症、抑鬱、焦慮，存在輕生念頭。 張恩旭高中畢業後前往內蒙古，住在好友王宇航家。父母在7月以要祭奠過世外婆為由讓他回合肥老家。7月13日上午，父母帶張恩旭下樓，3位假稱警察的男子攔住他，稱他個人資訊洩漏讓他配合調查。張恩旭請對方出示證件，對方直接將他拉上車，並收走手機等個人物品，他的父母當時在一旁「沒有任何的作為，整個過程也沒有說任何的話」。 當天下午4時許，張恩旭發現自己被強行帶到湖南岳陽湘陰縣的聖博學校。他回憶自己被拖到小黑屋裡，「6、7個教官圍著我拳打腳踢，把我打吐血了，右耳也被打聾了」。

內地19歲少年親筆信揭培訓學校虐待 吃餿食、被關小黑屋毆打性侵

據悉，這所學校提供所謂特訓教育，是一種針對有不良行為習慣等問題的青少年，通過行為矯正、心理輔導、文化教育等，以封閉式管理、軍事化訓練及個性化教育，幫助他們糾正問題、提升素質的特殊教育訓練。 隔日張恩旭被帶到辦公室，張恩旭向自稱「唐校長」的人詢問，為何自己被送到這？唐校長說，「這是家長善意的謊言」。後來，張恩旭從父親口中得知，家人曾和學校簽約，並交了7.6萬元人民幣的學費，打算將其送進學校一年，而他事先完全不知情。

張恩旭的友人王宇航聯繫不上張恩旭，擔心他有危險，就派出所報案。王宇航說，警方向他出示一段影片。張恩旭面容憔悴，剃了平頭與「唐校長」談話。王宇航根據影片中張恩旭穿的綠色短袖校服，推斷他被送往聖博學校。 在聖博學校期間，張恩旭每日上午5時半到6時起床，到操場晨跑，「30圈起跑，有時候50圈或者更多一點」，跑完還要打掃學校。學員在白天頂著烈日進行站軍姿、深蹲、俯臥撐等體能訓練。晚飯後再次集合接受訓練，隨後回到寢室繼續站軍姿或正坐，一直到晚上10時睡覺。

內地19歲少年親筆信揭培訓學校虐待 吃餿食、被關小黑屋毆打性侵

訓練期間有短暫的用餐時間。張恩旭回憶，早餐是不新鮮甚至餿臭饅頭，粥稀得找不到幾粒米。午晚飯則可能是發霉米飯，臭了的豆干，和沾有明顯土味的青菜，時而「還會有教官們吃剩下的食物」。偶爾給家長拍攝用餐影片時，會提供肉，「但都是那種很差的速凍肉，甚至是臭的」。 張恩旭還控，在校期間，他3次於深夜在宿舍遭教官性侵，首次在入校當日，第2次是在7月底，第3次發生在8月6日。被性侵後，他出現便血症狀。為了離開聖博學校，張恩旭偷偷寫下一封信，說服另外16人署名，委托一名畢業生帶出學校，交給王宇航。王宇航收到信後，立刻報案，張恩旭在8月15日晚間被帶離學校。

不只張恩旭，多位受訪者稱自己在不知情的情況下被「騙」進學校。其中，不少人和張恩旭一樣是成年人。25歲的文濤，他在張恩旭到來的前一個月離開。進入聖博學校前，文濤是某名校碩士生。他在讀研期間罹患抑鬱產生輕生念頭，於今年初休學回國。回國後，文濤與家人產生矛盾，2度吞藥。今年3月1日，家人將他騙上聖博學校教官的車。 張恩旭向警方講述自己在聖博學校的遭遇，稱胸口疼痛、便血，體重從70公斤降到60斤。警方在8月17日帶他去做體檢，當日晚上，張恩旭被母親接回合肥的家。

內地19歲少年親筆信揭培訓學校虐待 吃餿食、被關小黑屋毆打性侵