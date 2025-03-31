內地2歲男童食乳酪棒太心急卡入氣管　窒息送入ICU搶救仍不治

內地浙江一名嫲嫲日前餵2歲孫子吃了一根乳酪棒，不料孩子吃得太急，不小心嗆到，膏體瞬間卡進氣管，嫲嫲急打120醫療救護電話送院，無奈因缺氧時間太長回天乏術，讓嫲嫲當場崩潰癱坐ICU門前。

發現孫子嗆到當下已立刻急救並撥打120

據《極目新聞》報道，發現孫子嗆到當下，嫲嫲反應很快，立刻用哈姆立克姆法急救並撥打120，但孩子的小臉始終憋得發紫，甚至發不出聲音，只能眼睜睜看著寶貝孫子兩隻小手無力地垂下來。

接診的浙江大學醫學院附屬兒童醫院綜合ICU主任葉盛表示，「嫲嫲直到把孩子送進我們ICU大門，整個人才無力地癱軟在地上，無法控制地嚎啕大哭，一晚坐在ICU門口沒闔過眼」。