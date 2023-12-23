內地20歲女乘務員高鐵上突心臟驟停　6名醫護人員聯手救回一命

內地一列開往北京的高鐵12月22日發生突發意外，一名20歲女乘務員在車上突然心臟驟停，當時6名在車上的醫生隨即為其進行急救，10分鐘後成功將女乘務員從鬼門關前救回。

據《極目新聞》等內地傳媒報道，這宗意外發生在12月22日上午，一輛開往北京的高鐵列車上。一名女乘務員工作到一半時，突然倒地不起，失去意識。列車廣播緊急求助，詢問是否有醫務工作者在場。

不久後，湖北黃石市婦幼保健院副院長江鴻等6名醫護趕到了現場，他們發現一名年約20歲、身高175公分左右的女乘務員躺在地上，臉色蒼白、呼吸心跳全無，於是立即實行心肺復甦術。