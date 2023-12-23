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中國
2023-12-23 21:33:26

內地20歲女乘務員高鐵上突心臟驟停　6名醫護人員聯手救回一命

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醫生緊急為女乘務員進行急救。（圖／翻攝《極目新聞》）

內地一列開往北京的高鐵12月22日發生突發意外，一名20歲女乘務員在車上突然心臟驟停，當時6名在車上的醫生隨即為其進行急救，10分鐘後成功將女乘務員從鬼門關前救回。

據《極目新聞》等內地傳媒報道，這宗意外發生在12月22日上午，一輛開往北京的高鐵列車上。一名女乘務員工作到一半時，突然倒地不起，失去意識。列車廣播緊急求助，詢問是否有醫務工作者在場。

不久後，湖北黃石市婦幼保健院副院長江鴻等6名醫護趕到了現場，他們發現一名年約20歲、身高175公分左右的女乘務員躺在地上，臉色蒼白、呼吸心跳全無，於是立即實行心肺復甦術。

10分鐘後傳來令人鼓舞的消息，女乘務員成功恢復意識。但距離下一個停靠站鄭州站還有1個多小時的車程，臨時組建的醫療團隊其中一人表示，自己是一名中醫，於是幫女乘務員進行了針灸治療。女乘務員隨後被救護車送往醫院進行治療，目前已無大礙。高鐵上也有熱心人士送來羽絨外套保暖，也有人送來紅糖水給女乘務員補充能量。

臨時組成的6人醫療團隊。（圖／翻攝《極目新聞》）

醫護人員感慨：突然感覺生命很脆弱

據悉，參與救援的6名醫護人員分別是，湖北省黃石市婦幼保健院醫師江鴻、李勝和向麗萍；湖南省科學技術協會辦公室副主任馬南義；湖南省婦女兒童醫院婦科劉劍洪；湖南省邵陽市婦幼保健院副院長肖湘。

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當天準備前往參加計畫生育年會的劉劍洪，事後回顧這個突發狀況時，不禁有感而發，「那一刻突然感覺生命很脆弱，很想大聲哭出來」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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