內地24歲女成A股史上第二年輕總裁　與26歲兄獲父親安排接班

內地A股出現史上第二年輕總裁！獅頭股份14日盤後公告，公司董事會審議通過議案，同意聘任吳靚怡女士為公司總裁，其年僅24歲，畢業於美國常春藤名校哥倫比亞大學，擁有企業風險管理碩士學位。
畢業於哥倫比亞大學
據《每日經濟新聞》報道，獅頭科技發展股份有限公司（以下簡稱獅頭股份）披露，公司董事會於當日收到董事、總裁朱繼敏提交的辭職報告，朱繼敏因個人原因申請辭去公司董事、總裁職務，辭職後不再擔任公司及子公司任何職務。補缺人選也隨即出爐。上市公司宣布，公司董事會審議通過議案，同意聘任吳靚怡女士為公司總裁，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
公告中附上了吳靚怡簡歷，稱其出生於2000年5月，畢業於哥倫比亞大學，獲企業風險管理碩士學位，研究生學歷。目前，吳靚怡擔任上海玖融資訊科技合夥企業執行事務合夥人、重慶致美科技發展有限公司副總裁、天驕智慧服務集團董事，獅頭股份自有寵糧品牌「鮮出格」業務負責人，其26歲哥哥吳家輝，則是獅頭股份董事長。
鍾佳妤年紀更小兩個月
據悉，獅頭股份主要通過控股子公司，為品牌方提供一站式全管道經銷業務和代運營業務，屬電子商務服務業，吳家兄妹入主獅頭，實為其父吳旭接班安排，逐步增加兩子女間接擁有的上市公司權益。
其中，吳靚怡於2021年6月4日起擔任公司董事，吳家輝則是在2021年6月4日起出任公司監事。去年3月，獅頭股份董事會換屆選舉，吳氏兄妹均當選為公司董事，吳家輝還被選舉為了公司董事長。吳家輝也很年輕，他出生於1998年。
吳靚怡此次出任獅頭股份總裁，成為A股史上第二年輕的總裁。此前，鍾佳妤於去年10月受聘為鑫磊股份（301317）總經理。鍾佳妤今年也是24歲，但她比吳靚怡的年紀小兩個月。
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