內地24歲女成A股史上第二年輕總裁　與26歲兄獲父親安排接班

內地A股出現史上第二年輕總裁！獅頭股份14日盤後公告，公司董事會審議通過議案，同意聘任吳靚怡女士為公司總裁，其年僅24歲，畢業於美國常春藤名校哥倫比亞大學，擁有企業風險管理碩士學位。

畢業於哥倫比亞大學

據《每日經濟新聞》報道，獅頭科技發展股份有限公司（以下簡稱獅頭股份）披露，公司董事會於當日收到董事、總裁朱繼敏提交的辭職報告，朱繼敏因個人原因申請辭去公司董事、總裁職務，辭職後不再擔任公司及子公司任何職務。補缺人選也隨即出爐。上市公司宣布，公司董事會審議通過議案，同意聘任吳靚怡女士為公司總裁，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

公告中附上了吳靚怡簡歷，稱其出生於2000年5月，畢業於哥倫比亞大學，獲企業風險管理碩士學位，研究生學歷。目前，吳靚怡擔任上海玖融資訊科技合夥企業執行事務合夥人、重慶致美科技發展有限公司副總裁、天驕智慧服務集團董事，獅頭股份自有寵糧品牌「鮮出格」業務負責人，其26歲哥哥吳家輝，則是獅頭股份董事長。