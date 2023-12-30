內地25歲女太童顏被強制玩兒童滑梯　高呼「我不是小孩」畫面爆紅（有片）

近日內地社交網站瘋傳一段影片，一名女子因為長得太童顏，儘管自己不斷強調「我不是小孩」，依然被冰雪樂園的管理員強制安排玩「兒童溜滑梯」，畫面相當有趣。

這位女孩獲網民暱稱「小土豆」

影片中可以看到，一名個頭嬌小的女孩，正排隊準備玩用冰砌成的溜滑梯，沒想到被一旁的管理員看到，以為她是小孩，一把將她拉到旁邊的「兒童溜滑梯」，只聽她不斷地喊着「我不是小孩」、「我不去那邊」，接着就被推下溜滑梯，聲音逐漸遠去，讓拍下這畫面的男友笑到無法自拔。

影片上傳到網上後瞬間爆紅，在各大社交平台瘋傳，網友還給這位女孩取了綽號「小土豆」，「我不是小孩」一詞更成了網路熱梗。

事後這名女孩接受媒體採訪，她解釋道，自己今年已經25歲了，因為長得嬌小、穿着可愛，生活中就常常被當作是小朋友，因為和男友兩人都喜歡旅遊，加上今年哈爾濱爆紅，看到網上冰天雪地的影片非常美，就當機立斷訂了票前往。