內地25歲女抽脂減重後卵巢萎縮　永久喪失生育能力

內地一名25歲女子，日前為了消除小腹，而去進行腹部抽脂手術。沒想到術後，竟然失去生育能力。

據《齊魯晚報》報道，內地一名25歲女孩小美（化名），身高165厘米左右，原先體重50多公斤，屬於標準身材。但她對自己的要求很高，覺得自己「小腹微凸」，每天看了沒有自信，於是去做了腹部抽脂手術。

一段時間生理期都沒來

手術結果她很滿意，身材變得玲瓏有緻。但她發現怎麼手術後，好長一段時間生理期都沒來，察覺不對勁她上大醫院求診，檢查後得知一個晴天霹靂的消息，就是她的卵巢已經徹底萎縮，這也意味着她已經永久地失去了生育能力。

報道指出，美國生殖醫學會相關流行病學資料顯示，有6%的原發不孕患者是由體重過低造成的。醫生表示，體內脂肪急劇減少，卵巢功能也會受影響。醫生表示，很多女孩子為了追求更好的身材，經常不吃主食，以沙律、水果或代餐代替，時間久了，隨之而來的是月經紊亂，傷害卵巢功能。