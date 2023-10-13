內地25歲男抖音分享結紮心路歷程　懶理被嘲是「太監」表明不要二胎

內地一名男網紅在結婚生子後，選擇進行結紮手術，他將自身經驗拍攝成影片Po上網，沒想到卻招來許多惡意謾罵，批評他是「太監」，對於這些言語攻擊，他則淡定回應「我不在乎」。
原本主要分享湊B日常
該網紅在抖音上經營了名為「路楊奶爸日記」的帳號，擁有11.3萬粉絲，原本的影片內容是分享自己湊B日常，直到今年7月，他決定進行結紮手術，將術前心理建設、和家人溝通，一直到術後修復，完整的記錄下來。
不過影片上傳到網上後，除了給他帶來知名度，隨之而來是鋪天蓋地的嘲諷、批評，許多人認為進行結紮手術後，會變得陰柔、沒有男子氣概，更有人直呼他為「太監」。
不知道外界定義的「男子氣概」
對於這些惡評，該名男網紅回應，結紮與太監本身就是完全不同的兩種類，太監是切除睪丸，無法再分泌雄性激素，所以才會比較陰柔，但結紮手術只是在睪丸兩側開一個小孔，把輸精管剪斷，一樣會分泌雄性激素。
除此之外，他也直言，不知道外界定義的「男子氣概」，是否代表具有生育功能，但自己有妻有小，也不想要二胎，確實不需要生育功能，當時拍影片的初衷，只是希望能提供給其他想做結紮手術的人一個參考，早有準備會被批評，但自己和妻子都不在乎。
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