內地25歲男抖音分享結紮心路歷程　懶理被嘲是「太監」表明不要二胎

內地一名男網紅在結婚生子後，選擇進行結紮手術，他將自身經驗拍攝成影片Po上網，沒想到卻招來許多惡意謾罵，批評他是「太監」，對於這些言語攻擊，他則淡定回應「我不在乎」。

原本主要分享湊B日常

該網紅在抖音上經營了名為「路楊奶爸日記」的帳號，擁有11.3萬粉絲，原本的影片內容是分享自己湊B日常，直到今年7月，他決定進行結紮手術，將術前心理建設、和家人溝通，一直到術後修復，完整的記錄下來。

不過影片上傳到網上後，除了給他帶來知名度，隨之而來是鋪天蓋地的嘲諷、批評，許多人認為進行結紮手術後，會變得陰柔、沒有男子氣概，更有人直呼他為「太監」。