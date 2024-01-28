內地28歲女當「出租伴娘」多達60次　事前應新娘要求素顏化淡妝

出租一日伴侶已經不稀奇，內地現在流行的是「租借伴娘」服務，一名28歲的雷姓女子除了正職工作之外，副業就是「當伴娘」，每個月還能增加近萬元收入，2年內已接下60多筆訂單。

根據內媒報道，看好伴娘市場的雷女自2022年起，以300元至800元人民幣（約330港元至881港元）不等的費用「出租自己」，至今已當過高達60多次的伴娘，比起她的正職工作，她更喜歡這份兼差：「我很喜歡婚禮的氛圍，既可以賺錢，還可以見證別人的幸福時刻。」

費用由300元至800元不等

雷女透露，平均每個月她都能接到3筆訂單，2年內已透過伴娘服務賺取上萬元人民幣，不過這份工作其實不輕鬆，除了需要時刻注意新娘的儀容外，還要幫忙捧花和遞戒指，由於與新娘是僱傭關係，參加婚禮時必須格外謹慎，自然心理壓力也會比較大。

雷女指出，事實上職業伴娘也有許多注意事項，有些新娘會擔心被伴娘搶風頭，因此會特別篩選或提要求：「我通常會和新娘溝通，需不需要我畫淡妝，如果對方要求我素顏的話，我也會素顏。」像是生肖也要納入考量，不能與新人相沖，否則會觸犯結婚禁忌。