內地28歲網紅「瘋狂小楊哥」擁1億粉絲　直播圈「頂流」自爆一年交稅2億

記者温振甫／綜合報道

28歲的內地網紅「瘋狂小楊哥」，在直播圈遠富盛名，不僅擁有超過1億的粉絲數，在帶貨界也是吃得相當開，他近日在平台上透露，自己每個月發出的工資，竟然高達5000萬人民幣，相當於約5402萬港元。

「瘋狂小楊哥」畢業於合肥工業大學，之後便幹起網紅，時不時在網上直播帶貨，使他的事業日益壯大，先前他還砸下1億多元人民幣（約1.08億港元）在合肥購置了一處房產，作為其公司「三隻羊」的總部。