內地28歲網紅「瘋狂小楊哥」擁1億粉絲　直播圈「頂流」自爆一年交稅2億

記者温振甫／綜合報道
28歲的內地網紅「瘋狂小楊哥」，在直播圈遠富盛名，不僅擁有超過1億的粉絲數，在帶貨界也是吃得相當開，他近日在平台上透露，自己每個月發出的工資，竟然高達5000萬人民幣，相當於約5402萬港元。
「瘋狂小楊哥」畢業於合肥工業大學，之後便幹起網紅，時不時在網上直播帶貨，使他的事業日益壯大，先前他還砸下1億多元人民幣（約1.08億港元）在合肥購置了一處房產，作為其公司「三隻羊」的總部。
稱薪金支出一個月5千萬
「瘋狂小楊哥」砸錢毫不手軟，不禁令人好奇他的生意到底能為他帶來多少收入？對此，他先前在社交平台透露，光是一個月發給員工的工資，就高達5000萬人民幣（約5402萬港元），還提到公司的剪輯師，一個月的薪水可以發到10幾20萬人民幣；另有資料顯示，他光是繳交稅金，一年就花2億人民幣（約2.19億港元）。
「瘋狂小楊哥」直播帶貨的功力有多狂？先前他與NBA球星夏登（James Harden）合體直播，替哈登銷售他的紅酒，未料在短短的時間內，1.6萬瓶紅酒全數銷售一空，哈登見狀也相當驚訝地喊：「No Way！」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
偏頭痛｜3種茶比咖啡有效 (am730製圖)