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2023-11-15 13:00:00

內地29歲人氣網紅「快樂小趙」暴斃家中　5日前才更新抖音

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快樂小趙。（圖／翻攝快樂小趙抖音）

Fans悲痛地說「希望你無憂無慮，走向下一輩子」，內地人氣抖音網紅「快樂小趙」擁有37.7萬粉絲，5天前才更新自己的抖音影片，但昨天（14日）卻傳出他在凌晨時分，在自家暴斃，得年29歲的不幸消息。

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快樂小趙的朋友證實死訊。（圖／翻攝微博） 快樂小趙。（圖／翻攝快樂小趙抖音）

因巴士鬧乘客短片爆紅

回顧「快樂小趙」的成名史，他2020年拍攝1支在巴士上大鬧乘客的短片暴紅，之後po出的影片都走幽默風格，因此有不少fans，但今年1月停更原來的的抖音帳號，他也做出說明，表示因為跟公司存在經濟糾紛，正在通過司法手段解決中，後來他也將更新內容轉移到另一個名為「快樂小皂」的抖音帳號上，5天前（9日）是他最後一次更新影片內容。而1位自稱是他在瀋陽最好朋友的男子，昨天早上10點發文哀悼：「趙確定走了，我算是第3個知道的」、「關於快樂小趙的具體死因仍在調查中，同時他也強調自己絕無造謠，「我沒有造謠的理由，也不想博流量」，對於黑粉，也希望大家能夠積點口德、適可而止，他也向身故的好友喊話：「希望小趙在天堂看不見這些黑粉的言論，無憂無慮走向下一輩子。」他也透露，因為「快樂小趙」是獨居，所以事發時沒有人發現，因此錯過搶救的黃金時間，直到被人發現、救護人員趕抵時，他早已沒了生命跡象。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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