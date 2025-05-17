內地3名性侵犯被處決　假冒教員和導演染指未成年少女

最高人民法院16日核准對3名性侵未成年人的罪犯執行死刑。當中包括假冒導演招募童星、利用教員身分性侵學生等惡行，最高法院強調對此類犯罪「零容忍」。

《央視新聞》報道，3名罪犯分別是趙某、王某某及陳某某。趙某在2018年4月至2019年3月，利用在非法成立的「成長教育基地」擔任教員身分，以體罰、關禁閉等方式，虐待、非法拘禁數十名未成年學員，並多次對8名未成年女學員實施性侵害，包括3名年幼少女。

逼受害人服用避孕藥

更令人髮指的是，趙某逼迫受害人服用避孕藥，導致受害人患有婦科病。第一審、第二審人民法院判處趙某死刑，最高人民法院依法予以核准。

王某某則在2019年9月至2022年5月間，假冒導演在網絡平台上以招募童星為由，專門鎖定小學、初中女學生。他先誘騙、脅迫受害人拍攝不雅照片及影片，再以公開照片影片為威脅，最終得逞性侵9名未成年女性，其中包括7名幼女及1名精神發育遲滯少女。