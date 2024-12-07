內地3歲女遭虐打10個月重創亡　父囚終身　同居女友判死

內地一名3歲女童田田在去年12月，遭生父田某龍及其同居女友文某桃殘忍虐待致死，遺體布滿瘀青。內蒙古呼倫貝爾市中級人民法院6日宣判，兩人犯下故意傷害罪與虐待罪，判處田某龍無期徒刑，文某桃死刑。

《大皖新聞》等內媒報道，根據檢方起訴書，2023年2月，3歲的田田被田某龍從河北省老家接到了內蒙古滿洲里市，田田、田某龍以及文某桃3人展開共同生活。期間，田某龍與文某桃多次以打罵、挨餓受凍、不讓睡覺、捆綁等方式虐待田田。

急性心臟壓塞

更令人髮指的是，兩位大人在明知田田已出現過身體不適、抽搐閉氣的情況下，仍多次使用拳腳、拖鞋、皮腰帶、飯匙、木條、數據線等工具毆打田田。

當年12月21日上午6時許，田某龍去上班後，文某桃發現田田尿床，便拿起數據線對她進行抽打，並要求其去廁所小便。隨後，文某桃發現田田全身抽搐倒地，實施簡單急救後，與聞訊趕回的田某龍將田田送至醫院，田田經搶救無效死亡。

驗屍報告顯示，田田的死因為在全身多發性軟組織挫傷的基礎上，胸部受到鈍性外力作用，造成右心房破裂，導致心包積血，急性心臟壓塞而死亡。