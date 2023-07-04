內地31歲女子隆鼻豈料「用錯麻醉劑量」喪命　診所改名繼續營業

整形手術有一定的風險，內地雲南昆明一名女子到醫美診所接受隆鼻手術，怎料診所疑似用錯了麻醉劑量，女子術後感到身體不適，經搶救後仍不幸身亡。該診所在事發後竟然改名繼續營業，當地衛生健康委員會已經介入處理，具體情況不方便透露。

雲南省昆明一名31歲張姓女子的表哥在網路上爆料稱，張姓女子花了3.2萬人民幣（約3.52萬港元）在「佳禾醫美」診所接受隆鼻手術，手術從下午3時一路做到晚上8時。術後張女卻出現呼吸急促、身體不適。診所卻沒有立刻將其送至專業醫療中心，反而是留在診所搶救，4小時後才送往專業醫院救治，最後張女於6月28日不治身亡。

診所只願承擔40%責任

張女的表哥表示，據醫院的醫療證明書，張女士是死於過敏性休克、肺水腫、肝功能衰竭，推測是診所劑量用的太多了或者配置不對，導致器官衰竭。但令人傻眼的是，該醫美診所竟表示「只願承擔40%的責任」，還迅速改名為「萊熙醫美」後繼續營業，死者家屬怒而報警。據了解，當地衛健委也已經介入處理，具體情況不便透露。

整形手術風險高，先前大陸貴州也傳出，一名19歲的女大生，因隆鼻手術時發生麻醉意外而引發惡性高熱，最終搶救無效身亡。

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