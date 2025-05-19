內地4月零售銷售按年升幅放緩至5.1%　遜預期

國家統計局公布，內地4月社會消費品零售總額按年增長5.1%，增幅低過市場預期的5.5%，亦低過3月的增幅5.9%。其中，除汽車以外的消費品零售額增長5.6%。按月比較，上月社會消費品零售總額增長0.24%。今年首4個月，社會消費品零售總額增長4.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額增長5.2%。

國家統計局表示，內地4月面對外部衝擊影響加大、內部困難挑戰叠加的複雜局面，但宏觀政策協同發力，主要指標平穩較快增長，國民經濟延續向新向好態勢，但亦要看到，外部不穩定不確定因素仍然較多，國民經濟持續回升向好基礎還需進一步穩固。統計局說，下階段要堅持穩中求進工作總基調，加快構建新發展格局，統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移擴大高水平對外開放，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，扎實推進高質量發展，推動經濟持續回升向好。

付凌暉：外貿多元化發展有利支持外貿增長

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，中美在日內瓦達成協議互相下調關稅後，對兩國貿易增長和全球經濟復蘇有利，但他認為，當前單邊主義和保護主義抬頭，嚴重衝擊國際經貿秩序，仍會制約全球經濟增長，但國際間合作共贏的大趨勢不會改變，未來會堅定擴大對外開放，支持外貿發展。

他表示，4月外貿壓力較大，但整體仍保持平穩增長，對美貿易下降，但對東盟及一帶一路國家貿易加快，認為外貿多元化發展有利支持外貿增長。他說，內地基建競爭力正不斷增強，成為出口增長點，加上產業體系完整，在全球供應鏈佔有重要地位，在國際競爭有優勢，外貿有快速調整的應變能力，外貿企業開拓新市場能力較強，有助應對貿易摩擦及供應鏈波動。