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2025-02-15 15:45:08

內地4歲網紅被絆倒片段惹炒作爭議　20秒廣告報價40萬元

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內地4歲網紅被絆倒片段惹炒作爭議　20秒廣告報價40萬元

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內地一名擁千萬粉絲的4歲小網紅，近日陷入爭議，一段影片顯示，她蹦蹦跳跳走在路上，卻被一旁小男孩伸腳絆倒，嚎啕大哭，網友抨擊她父母為流量不擇手段，令人咋舌。

坐擁超過2000萬粉絲

這名小網紅「瑤一瑤小肉包」，本名楊亦瑤，年僅4歲，由於她胖嘟嘟的臉蛋、軟萌可愛的媒樣，受到許多網友喜愛，坐擁超過2,000萬粉絲。不過，「瑤一瑤小肉包」近日一則影片，卻陷入爭議，影片中她蹦蹦跳跳地走著，卻被旁邊的小男孩突然伸出腳，當場絆倒，她摔倒後嚎啕大哭，模樣令人心疼。

有網友批評其家長「為流量不擇手段」，還有人質疑她「擺拍」，抨擊聲浪不斷，面對各方質疑，「瑤一瑤小肉包」的母親13日回應表示：「我一直覺得小朋友摔摔打打才能長得更皮實（結實）。」

母：比現在掙得多10倍

她又稱：「如果我真的為了掙錢連孩子身心都不顧了，我一定會比現在掙得多10倍，但是從中衍生出來很多惡意造謠請立即停止，再次謝謝大家的關心！」

內媒《東方財經》披露，「瑤一瑤小肉包」曾發布多條贊助影片，根據資料顯示，她一則20秒廣告報價40萬元人民幣（約42.9萬港元）、60秒報價50萬元人民幣（約53.7萬港元），60秒以上報價為55萬元人民幣（約59萬港元），由此估算，她近三個月廣告收入已逾240萬元人民幣（約258萬港元），吸金能力一流。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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