內地4隻「太空鼠」結束宇宙超長加班　順利返回地球

4隻太空鼠完成了近兩周的太空之旅順利返回地球。（圖／翻攝《央視新聞》）

《央視新聞》15日報道本次4隻「太空鼠」的太空奇遇。此前，神舟二十一號載人飛船於10月31日晚上11點44分發射離開地球。神舟二十一號乘客除三名太空人之外，還首次帶了4隻經過嚴格訓練的「太空鼠」隨飛船進行在軌飼養實驗，原定5至7天的「短期出差」，後因神舟二十號飛船推遲返回而升級為近兩周的「超長加班」，使得老鼠的本次太空之旅科研價值翻倍。

隨中國神舟二十一號載人飛船進入太空的4隻老鼠，如今隨著神舟二十號太空人於14日下午一起返回了地球，目前4隻「太空鼠」狀況良好。這是中國首次在軌實施齧齒類哺乳動物空間科學實驗。

據介紹，在外太空生活最大的變化是沒有了白天黑夜，於是科學家特意在老鼠們的小屋內安裝了照明系統，早上7時亮燈，晚上7時熄燈，模擬地球日出日落，守護老鼠們的「生物鐘」。

此外，在外太空衞生也是大問題。老鼠的毛髮、糞便、食物殘渣會在空中亂飄，一不留神就容易吸入。所以裝置內設有一套氣流系統，把垃圾吹進收集盒中，盡可能為老鼠提供相對清潔的環境。

而老鼠在太空中，由於失重而迷失方向，將四面牆壁都當成了地面，上演各種「飛簷走壁」絕活。研究人員發現，牠們在太空上的飯量略減，飲水則增多了。