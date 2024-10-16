內地40歲男搭機2小時不活動致肺栓塞亡　醫生提醒幾類人要注意(有片)

內地40歲男搭機2小時不活動致肺栓塞亡，醫生提醒幾類人要注意。(資料圖片)

內地一位40歲男子在僅2小時的飛行過程中，因長時間未起身活動，落機時急於起身取行李，導致下肢靜脈血栓脫落，最終引發肺栓塞，不幸在送院途中離世。

綜合《九派新聞》等媒體報道，福建中醫藥大學附屬人民醫院副院長、重症醫學科主任醫師李瑋解釋，經濟艙座位空間有限，乘客在狹小空間內長時間保持同一姿勢，活動範圍受限，血流速度自然減慢甚至淤滯，就容易形成血栓。李瑋指出，研究表明，連續飛行5、6小時以上，血栓的形成風險顯著增加；若肺部細小血管被栓塞，患者會感到呼吸困難、胸痛，若肺動脈被堵塞，則可能突發致命的肺栓塞，且症狀可能毫無預兆。