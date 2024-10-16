內地40歲男搭機2小時不活動致肺栓塞亡　醫生提醒幾類人要注意(有片)

內地一位40歲男子在僅2小時的飛行過程中，因長時間未起身活動，落機時急於起身取行李，導致下肢靜脈血栓脫落，最終引發肺栓塞，不幸在送院途中離世。
綜合《九派新聞》等媒體報道，福建中醫藥大學附屬人民醫院副院長、重症醫學科主任醫師李瑋解釋，經濟艙座位空間有限，乘客在狹小空間內長時間保持同一姿勢，活動範圍受限，血流速度自然減慢甚至淤滯，就容易形成血栓。李瑋指出，研究表明，連續飛行5、6小時以上，血栓的形成風險顯著增加；若肺部細小血管被栓塞，患者會感到呼吸困難、胸痛，若肺動脈被堵塞，則可能突發致命的肺栓塞，且症狀可能毫無預兆。
網民：經濟艙座位設計太不合理
事件曝光後，不少網民紛紛留言指：「太嚇人」、「嚇得我趕緊站起來」、「我想說很多人坐飛機都不會上廁所，寧願忍著也不去」、「這個和辦公室久坐類似的，坐久了一定要起來動動」，亦有網民批評：「飛機上經濟艙座位真的太憋屈了，幾乎是不能動的，很難受的」、「事實就是經濟艙的位置就是過於小啊，設計的就是不合理啊」、「經濟艙設計太不合理」。
醫生籲幾種人注意 數招助防血栓形成
有報道引述中山醫院血管外科主任李昭輝表示，乘長途車或長時間乘坐飛機時，乘客如果吃安眠藥或大量喝酒，更容易導致長時間靜坐，患靜脈血栓的危險性更大。老人、服用避孕藥避孕的婦女、體重過重和剛做完手術的人是「經濟艙綜合症」的高發人群。李昭輝建議，首先靜坐1個小時應該活動幾分鐘，其次要注意多喝水，缺少水分會使血液變得黏稠，加速血栓形成。此外，檸檬汁可以促進血液循環；三高和肥胖人群，可服用阿士匹靈來預防血栓形成；旅客還可以穿醫用彈力襪來防靜脈血栓。