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中國
2024-01-10 13:50:00

內地45歲工程師相睇100多次仍是單身　紅娘：堅持要90後

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住在杭州的王智慧今年70歲，曾被譽為「十大公益紅娘」，她常常出現在杭州和平大廈的麥當勞，免費幫助單身男女相親，也因此有了「和平廣場王大姊」的稱號。

現今男女崇尚自由戀愛，但還是有不少人會靠紅娘牽線，透過相親尋覓良緣，不過其中也存在許多「奇葩」，內地一名經驗豐富的紅娘就透露，曾遇過一名45歲的男子，相親100多次仍單身，因為他堅持要找「幼齒的」。住在杭州的王智慧今年70歲，曾被譽為「十大公益紅娘」，她常常出現在杭州和平大廈的麥當勞，免費幫助單身男女相親，也因此有了「和平廣場王大姊」的稱號。

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工程師相親100多次無所獲

談及作媒多年的經驗，王大姊感嘆道，其實很多單身男女的條件並不差，無奈對「自我對認知不清」，常常太過挑剔，導致苦尋不到另一半。她舉例，之前遇過一個杭州的45歲男子，是名工程師，從10多年前就開始相親，一共嘗試了100多次，卻始終沒好結果，因為他優越感高，希望能找90後的女生，年紀符合的，又被他嫌棄「臉太大」「長太老」，男子甚至驕傲地稱「我有本錢啊，我娃娃臉看起來顯嫩。」除了長相、年紀外，舉凡身高、居住地、學歷，男子都有各式各樣的理由可以挑剔，不僅如此，他對女方還相當地小氣，就連出門也不願自掏腰包幫對方買飲料，最後果然沒得到任何女生的芳心，只成為各大紅娘的常客。根據一份名為《中國統計年鑑（2022）》的數據顯示，截至2021年，大陸15歲以上的單身人口約2.39億人，龐大的單身人口，與人口出生率的接連下降呈現正相關，未來將導致社會勞動力不足的現象加劇。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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