內地51歲富豪尋子23年網上懸賞1000萬　惹大量白撞連40歲漢也來認父

內地一名51歲富豪近日懸賞1,000萬人民幣（約1,100萬港元），要尋回失蹤23年的兒子。消息一出，每天都有人打電話要與他進行DNA比對，甚至有40歲的人表示自己就是失聯的兒子，讓他相當困擾。

據《揚子晚報》等內媒報道，該富豪謝岳告訴媒體，他的兒子謝浩男1998年11月26日出生於深圳，2001年1月14日失蹤，疑似被拐。謝浩男的眉宇間有個小傷疤，一個頭旋，失蹤時身穿藍黑相間帶帽上衣，淺黃色褲子，說話不太清楚。

擁有4家公司及6套房產

回憶起尋兒的經歷，謝岳說，他當時甚至把房子賣掉了，直到朋友勸他：「如果你甚麽都沒有，即使把孩子找回來了，孩子也不一定跟你回家。」他意識到自己需努力，便開始創業，後來慢慢走上正軌，至今是4家公司的老闆，還擁有6套房產。

他從2023年5月起在影音平台開直播尋子，最初懸賞10萬人民幣（約11萬港元），後來懸賞50萬人民幣（約55萬港元）、100萬人民幣（約110萬港元），都沒有成功。他近日把懸賞金提高到1,000萬人民幣（約1,100萬港元）。他說：「重賞之下必有勇夫，我現在把時間都花到找孩子上了，公司的事都處理不了。我還有自己的事情，想早一點結束這樣的生活。」