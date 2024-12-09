內地6歲男童失足墜40米懸崖　消防：找到時傷勢不重能說話

內地湖南湘西保靖縣一名6歲男孩日前在山上玩耍時，不慎失足墜落，最終在懸崖下40米處找到人，令人驚訝的是孩子傷勢不重，意識清楚能說話，救援人員分析之所以發生「奇蹟」，或與體重輕、樹木緩衝有關。

下午1時，救援人員抵達後發現，男童跌落的位置位於懸崖底部，地形陡峭，深度約40米，施救難度大，但幸運的是孩子意識清醒，能夠回應呼喊。隨後，消防人員藉由繩索垂降展開營救，經近1小時緊張救援，順利成功將男孩救出，送往醫院治療。

據《新湖南》報道，12月1日中午12時51分，湘西土家族苗族自治州保靖縣消防救援大隊接到報警，稱遷陵鎮遷清公路蘇家坪隧道附近有一小男孩掉下懸崖需要救助，大隊立即出動1車7名消防救援人員趕赴現場。

消防員：樹木緩衝助男童保命

《瀟湘晨報》記者聯繫到男孩父親田先生，他表示自己在外地工作，孩子由奶奶帶，當天奶奶帶孩子上山玩耍。該懸崖邊有一個人行道，孩子在翻過人行道內側護欄時，不小心從人行道底部滑下40米高懸崖，導致孩子骨折，所幸傷情不嚴重，目前人在醫院恢復良好。

從懸崖高處墜落，為何孩子能幸運生還且意識清醒？參與救援行動的消防員時維分析，該懸崖坡度雖較大，但男孩應該屬於滑落，過程中崖面摩擦力、樹木、兩個凸出平台等有一定緩衝作用；加上男孩體重較輕、過程沒碰到要害部位等因素「保命」。

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