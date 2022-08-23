內地61年來最嚴重熱浪 四川延長工業限電 上海外灘熄燈兩晚

內地正經歷1961年有氣象紀錄以來最嚴重熱浪，中央氣象台連續33天發出高溫預警，且近11天都是最高級別的「紅色」。持續高溫乾旱下，水力發電大省四川供電緊張，所有工業上周一零時起暫停生產用電，「讓電於民」，惟至上周六午夜期滿後，工業限電未有取消，還延長至本周四午夜。一向華燈璀璨的上海外灘，昨晚及今晚關閉景觀照明，節省電力。

內地熱浪持續影響四川、重慶、上海、江蘇、浙江、安徽、陝西、甘肅、湖南、江西、福建、貴州、廣東及廣西等地，民眾用電量暴增，江河湖水位一跌再跌，川渝甚至一周發生最少19宗山林大火，暫未有傷亡報告。

冷氣機銷量暴增 安裝等一個月

四川工業限電情況備受關注，有分析認為，當地光伏、化工、半導體等產業受波及程度較大，恐影響全球產業鏈。四川政府同時呼籲全民節約用水。

被戲稱為「夏天續命神器」的冷氣機則銷量暴增。內地《證券時報》引述業內人士指，四川一些地區近期冷氣機賣斷市，要等一周才有貨，有消費者跨省向深圳電器行查詢買冷氣機事宜。以涼爽著稱的貴州，冷氣機銷量亦激增，畢節市甚至要等一個月才有得安裝新冷氣機。

農作物也大受影響。四川南充有葡萄園30畝葡萄無法挽救，直接在樹上曬成乾，損失30多萬元人民幣；浙江杭州就有西湖龍井茶園的茶樹被曬枯。中央氣象台估計，熱浪或在周五之後隨著冷空氣到來而有所緩解。