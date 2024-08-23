內地7歲女防曬噴霧過敏　引發急性肺炎一度命危

近日，浙江一名7歲女童因使用媽媽的防曬噴霧，竟引起急性過敏性肺炎險喪命，胸部X光檢查顯示兩肺已接近白肺，所幸被及時送醫就診，很快恢復了健康。

據陸媒《都市快報》21日報道，近日來艷陽高照，防曬噴霧成為不少民眾出行的必備品。浙江女童涵涵（化名）在出門前使用了媽媽的防曬噴霧，但出門玩耍沒多少久就出現咳嗽、嘔吐症狀，並逐漸開始呼吸急促、精神萎靡的情況，她的父母立刻帶她前往浙江省人民醫院兒科就醫。

給予了荷爾蒙治療

經醫師檢查，涵涵的胸部X光結果提示兩肺大片斑影，已接近「白肺」，血常規則提示白血球升高、C反應蛋白正常，醫師根據涵涵的病史並結合臨床表現，認為是防曬噴霧吸入後導致急性過敏性肺炎，若不及時就診，可能會發展為重症肺炎，出現呼吸衰竭等情況，危及生命。

入院後，醫師團隊迅速給予涵涵心電監護、吸氧支持等治療，給予了荷爾蒙治療。在一系列及時有效的治療措施下，涵涵的病情很快好轉，第2天，氣促的症狀明顯緩解，精神胃口恢復如前，咳嗽也在治療48小時後完全消失。