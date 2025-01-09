內地7歲童呼吸不順求醫　竟當場咳出「12cm活體水蛭」

內地雲南一名7歲男童，近期因為不斷出現呼吸不順和咳嗽痰中帶血的症狀而送醫治療。結果在經過蒸氣治療後，男童當場咳出一條12厘米長的活體水蛭。

男童近一個月來頻繁出現呼吸不暢且咳嗽、痰中帶血 據《光明網》報道，雲南普洱的7歲男童小翔（化名）近一個月來，頻繁出現呼吸不暢且伴咳嗽、痰中帶血等症狀，在當地醫院治療無效後，來到普洱市人民醫院兒科就診。 住院後，醫護人員在完善相關檢查的同時，為他進行蒸氣吸入及氨溴索靜脈滴注等對症治療。

蒸氣治療後突然咳出一條活體水蛭 就在這時，令人震驚的一幕發生了，小翔在蒸氣治療後突然出現劇烈咳嗽，一團黑色物體隨咳嗽噴射而出。經仔細辨認發現，該物竟是一條長約12厘米長的活體水蛭。 兒科團隊立即為小翔進行電子支氣管鏡檢查，以確認是否還有其他水蛭殘留他的體內。 期間醫療團隊發現，因為水蛭長時間寄生於小翔氣管內部，導致其肺部出現嚴重感染及肺不張（部分肺葉萎陷）。為改善小翔肺部感染情況，團隊為其進行了肺泡灌洗，及時清除肺內痰栓，恢復氣管通暢。

可能是在玩耍時將水蛭幼蟲或蟲卵吸入氣管 醫生分析，小翔家住農村，平日裡常到村邊小河遊玩，推測其氣管內發現的活體水蛭，很可能是在玩耍時，在不知情下將水蛭幼蟲或蟲卵吸入氣管。 氣管內因有充足氧氣、豐富血液及濕潤環境，為水蛭提供了一個理想的生存空間，以至於水蛭逐漸長大。 所幸小翔及時就醫，不然隨著水蛭體積的不斷增大，極有可能會堵塞氣管，引發窒息，甚至對他的生命造成嚴重威脅。 醫生也提醒，外出遊玩或到野外時，儘量不要直接飲用未經處理、未過濾的山泉或溪水，以免喝到寄生蟲。如有不適症狀，應該及時就醫。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章