內地Cosplayer模仿高比拜仁墜機場面　球迷斥不尊重(有片)

2020年1月26日，高比拜仁與女兒Gianna乘坐直升機期間失事喪生。在影片中，一名男子頭戴高比拜仁面具，穿上黃色湖人球衣，用飲料瓶和紙板組裝成直升機模型，然後他爬在地上模仿高比拜仁直升機遇難場景。當時有人在旁邊舉相機拍照，亦有群眾發出笑聲，有人問：「這是幹嘛的？」

影片於社交平台廣泛傳播後，不少網民及高比球迷狠批該名Cosplayer的行為，「大半夜看到這個睡不著，很難理解一些人覺得這種行為沒問題。」、「這樣真的一點也不好笑」、「不能理解這位所謂的Cosplayer，不懂得尊重嗎，特別是還用事故作為表演的一環，不該如此惡毒吧。」、「你可以模仿高比，但模仿他去世，這個太不尊重人了」，及後一名網民承認自己為當事人，並發布道歉影片，「娛樂至上不可取，文明參展才是最重要的，反正我以後是不搞地獄笑話了。」

