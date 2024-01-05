內地GUCCI男買2張頭等艙想坐3人被拒　大鬧2.5小時致航班取消連累幾百人（有片）

東方航空30日晚一架從北京飛成都航班上，一名男子只購買自己和兒子頭等艙機票，卻要求人在經濟艙的保母「升等」被拒，在機上大鬧近2.5小時，導致航班取消全機約300乘客行程延誤。
本來就已經延誤5小時
網傳影片中，男子身穿GUCCI上衣，手持手機開著閃光燈拍攝機組人員，由於同機乘客不滿時間被耽誤，與之發生口角衝突，該名男子說「不要再對我嗶嗶」、「你有權利？你去跟他（機組人員）說」。隨後另一名黃衣女乘客也忍不住跳出來直呼忍受不了，男子竟說：「你忍受不了？你幹嘛？要發瘋了！」
綜合內媒與網友曝光相關文字圖影，該航班從北京大興機場飛往成都，本來就已經延誤5小時，不料飛機準備起飛，又遇上鬧事，據悉該男子只買了自己和2歲兒子的頭等艙，保姆在經濟艙，但由於害怕孩子哭鬧，以保姆要照顧小孩為由要求給保姆升到頭等艙被拒，還勃然大怒喝令機組人員得全程看好孩子，不能亂動，不能哭鬧，否則就投訴。
辱駡空姐是不是沒生過孩子
對於機組人員耐心勸解，男子非但不予理會，警員到來機艙勸導，乘客紛紛出言相勸，男子都置之不理，甚至辱駡空姐是不是沒生過孩子、沒當過母親。該男從晚上11點左右鬧到凌晨1點半，始終拒絕各種勸解，也不肯下飛機。
最終，航班被取消，所有乘客進行改簽。一位頭等艙乘客趙女士透露，所有人都沒有得到任何補償，所有乘客只能去很遠的酒店睡了一夜。從網友描述資訊看，這趟航班是東航的MU6797，計劃23點05分從北京大興機場起飛、次日1點50分落地成都天府機場。目前，東航方面沒有任何公開回應。
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